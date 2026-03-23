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Ferrol

La CIG convoca una protesta para pedir que el personal civil tenga el mismo trato que el militar

Será este jueves a las 11.00 horas en la Puerta del Parque

Redacción
23/03/2026 21:47
Concentración del personal civil de Defensa
Concentración del personal civil de Defensa el año pasado
Emilio Cortizas
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Este jueves a las 11.00 horas tendrá lugar en la Puerta del Parque del Arsenal una concentración convocada por la CIG para pedir “igualdade de trato” entre el personal militar y el civil en materia de subida salarial. 

El sindicato recuerda que la “gratificación” de 2.400 euros anuales a los empleados civiles del Ministerio de Defensa que se firmó a finales del año pasado no es consolidable, a diferencia de lo que sucede con los 2.800 euros repartidos en 14 pagas, que sí tiene ese carácter gracias a la aprobación de un real decreto, explica la central.

La CIG señala que para intentar "reverter" la situación se presentó a mediados de febrero una propuesta en la mesa negociadora del Ministerio, que remitió a la plataforma de la Administración General del Estado "por no ser su ámbito competencial". "A solución máis xusta", incide, "pasa por facer o mesmo que se fixo co persoal militar".

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