La búsqueda del tesoro del último pirata gallego o una sesión de cine y karaoke, entre los Talleres de Pascua de Exponav

Uno de los talleres que organiza periódicamente Exponav para el público infantil Jorge Meis

Con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, esta Semana Santa se retoman los Talleres de Pascua en Exponav, que este mismo martes 24 abren el plazo de inscripción para los pequeños socios del club Cormonav. Desde el miércoles 25 ya podrá apuntarse el resto (a través del teléfono 981 359 682 o correo electrónico talleresexponav@gmail.com), hasta el domingo 29, a estas actividades que tendrán lugar el martes 31 y los días 1 y 2 de abril, e incluyen juegos tradicionales, búsqueda del tesoro, sesiones de cine y de karaoke.

Orientados a edades comprendidas entre los 6 y 11 años, los talleres empezarán dedicándose, en la primera jornada, a juegos como el teléfono estropeado, el pañuelo, el juego de las sillas, tutti-frutti, etc. Para el día siguiente, miércoles 1, se preparó la yincana ‘Misión pirata: la conjura de la Burla Negra’, en la que los participantes deberán recuperar el tesoro maldito del último corsario gallego. Bajo el título de ‘Ruta Dorada’, el jueves 2 se desarrollará una sesión de cine y karaoke (de 10.30 a 13.30 horas, mientras que los dos días anteriores será de 11.00 a 13.00).

Desde Exponav recuerdan el horario de Semana Santa: a partir del día 31, el edificio abrirá de lunes a sábado (de 10.00 a 19.00) y el domingo (10.30 a 14.30), cerrando el lunes de Chamorro.