La antigua sede de la Agencia Tributaria podrá transmitirse a través de una venta directa

Sede antigua de la Agencia Tributaria Jorge Meis

La antigua sede de la Agencia Tributaria en la comarca, en el número 75 de la calle Magdalena, podrá enajenarse a través de una venta directa, después de que la subasta convocada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa –Invied– quedase desierto el pasado 17 de marzo. A partir de ese momento se abre un plazo de un año para que los posibles interesados puedan adquirir el inmueble por cerca de 777.000 euros, es decir, prácticamente el importe de la segunda tasación –la primera ascendía a 863.000 euros–.

La del pasado martes fue la primera puja de este inmueble, pero no la única que tenía como objeto una propiedad de Defensa en la ciudad. Así, otros tres locales salieron a subasta ese mismo día. Dos de ellos –calle Padre Feijóo, 21, y Sol, 201– corrieron la misma suerte en la tercera y cuarta convocatorias, pero no fue el caso del local de la calle Lepanto, 3, que recibió una oferta de algo más de 96.000 euros, por lo que pasa a estar adjudicada provisionalmente, a la espera de comprobar la documentación.

El Invied tiene actualmente en fase de venta directa otras cinco propiedades, todas ellas bajos

El edificio tiene una antigüedad de unos 50 años y conserva la compartimentación interna que tenía hasta que los servicios que prestaba se trasladaron a la calle Telleiras, hace dos décadas. El informe del Invied precisa que, aunque tiene ascensor y un sistema de calefacción, estos no funcionan precisamente por haber caído en desuso desde entonces.

El inmueble necesita una rehabilitación integral y, de manera específica, la sustitución de la uralita de la planta bajo cubierta, que contiene amianto.

Su superficie total asciende a 1.340 metros cuadrados divididos casi a partes iguales entre el bajo, las cuatro plantas superiores y el bajo cubierta, que es diáfano.

Las otras dos propiedades que se subastaron sin recibir ninguna oferta también podrán enajenarse por venta directa. En el caso de Padre Feijóo 21 –bajo 21-23–, el precio supera los 200.000 euros, mientras que el de la calle del Sol 201 –bajo 2–está tasado en 73.700 euros. Junto a estas, otros locales continúan en la relación de venta directa. Se trata del bajo 19 del mismo número de la calle Padre Feijóo–algo menos de 23.000 euros–, los bajos 1 y 2 de la calle Lepanto 2 –por cerca de 32.700 y 23.000 euros, respectivamente– y, por último, el local 1 del número 5 de la calle Luis de Requesens, por alrededor de 48.700 euros.