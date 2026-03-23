La 'Almirante Juan de Borbón' ha alcanzado un hito histórico al situarse lo más al norte del globo terrestre que ha estado nunca

Personal en la cubierta pintando el alavante de proa del buque para dejar constancia del hito que ha supuesto navegar tan al norte del globo Armada

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ (F-102), buque de mando de la Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1), ha logrado en las últimas jornadas un hito relevante en su historial operativo al navegar al norte de cabo Norte, en Noruega, cruzando la posición más septentrional alcanzada hasta la fecha por este buque de la Armada.

Esta unidad y su dotación han conseguido este logro durante su participación en el ejercicio ‘Cold Response 26’, una maniobra militar multinacional liderada por Noruega que se desarrolla periódicamente en el entorno del Círculo Polar Ártico, principalmente en el norte de Noruega y Finlandia.

El objetivo principal de este ejercicio ha sido adiestrar a las fuerzas aliadas en la planificación y conducción de operaciones conjuntas, en condiciones de frío extremo y en escenarios de defensa colectiva, con efectos militares coordinados en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, ciberespacial y espacial.

Más de 32.000 participantes de 14 países

En concreto, este año, el ‘Cold Response’ reúne a 32.500 participantes de 14 países: Noruega y Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, España, Turquía, Suecia, Dinamarca y Bélgica. El adiestramiento conjunto de fuerzas de numerosos países contribuye a reforzar la interoperabilidad entre aliados y la capacidad de disuasión de la OTAN en el denominado como Alto Norte.

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas propias del Ártico suponen un desafío adicional para las dotaciones y para los sistemas del buque, que ponen a prueba la capacidad de la Armada para operar en escenarios de clima extremo.

La fragata 'Almirante Juan de Borbón', entre auroras boreales Más información

La presencia de la fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ como buque de mando de la SNMG-1 en estas actividades "pone de manifiesto el firme compromiso de España con las operaciones de la OTAN y con la contribución a la estabilidad y seguridad en regiones estratégicas para la Alianza", como destacan desde la Armada.

La fragata 'Almirante Juan de Borbón' durante el ejercicio 'Cold Response', en aguas próximas al Circulo Polar Ártico Armada

Tradición marinera

Como recuerdo de este hito de navegación, y siguiendo una tradición arraigada en la Armada, el personal de maniobra de la dotación pintó de color azul el alavante de proa, marcando simbólicamente la máxima latitud alcanzada durante la navegación de este buque. Se trata de un gesto habitual cuando un buque supera límites geográficos significativos y que constituye una forma de dejar constancia visible del logro alcanzado y del esfuerzo de la dotación, pasando a formar parte de la memoria y las tradiciones del barco.

Precisamente, el pasado verano, otro buque de la 31 Escuadrilla, la fragata 'Méndez Núñez' pintó su alavante en una travesía, histórica en sí misma, que llevaría a esta unidad con base en Ferrol hasta Japón, donde no había estado ningún barco de guerra español desde hacía más de 100 años. La travesía, recorriendo más de 37.400 millas náuticas, dejó numerosas imágenes para el recuerdo, entre ellas este tradicional pintado por situarse lo más al este que había navegado nunca. Años atrás, la misma unidad hizo lo propio al atravesar el Ecuador durante un viaje conmemorativo del buque escuela 'Juan Sebastián El Cano'.

Agrupación Naval

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN (SNF), que incluyen dos grupos de escoltas (SNMG) y dos grupos de cazaminas (SNMCMG), son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la organización.

La SNMG-1 opera bajo el mando de Marcom, con el objetivo de mantener una presencia marítima permanente y una capacidad de reacción inmediata ante posibles crisis, además de reforzar la defensa colectiva, la disuasión y la seguridad marítima en áreas clave como pueden ser el océano Atlántico norte, el mar del Norte y el mar Báltico, donde lleva meses operando la unidad F-102 con base en Ferrol.

Con este despliegue, se refuerza el compromiso de España y la Armada con la Alianza, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando de esta manera a la disuasión y la defensa colectiva en y desde la mar.

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ —bajo el mando del capitán de fragata Miguel A. Romero Contreras— contribuye a la agrupación con más de 220 efectivos, que están encuadrados en la dotación del buque, como la Unidad Aérea Embarcada de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, el Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina; así como personal especializado, entre ellos, un médico y un controlador de aeronaves.

La ‘Almirante Juan de Borbón’, perteneciente a la 31ª Escuadrilla de Superficie de la Armada, forma parte de la clase F-100, está especialmente diseñada para operaciones de defensa aérea y guerra naval avanzada. En su actual despliegue ejerce como buque de mando de la SNMG-1, con el Estado Mayor embarcado bajo el mando del Contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo, liderando un grupo naval multinacional encargado de realizar actividades de presencia naval, vigilancia marítima y adiestramiento conjunto con marinas aliadas.