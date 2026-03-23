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Ferrol

José Manuel Rey presume de proyectos en el último Comité Ejecutivo del PP ferrolano

También destacó la regularización de servicios como el de Parques e Xardíns o la recogida de residuos en el municipio

Redacción
23/03/2026 21:31
presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside el Comité Ejecutivo Local
José Manuel Rey Varela preside el Comité Ejecutivo Local
Jorge Meis
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El alcalde y presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, presumió esta tarde de proyectos en marcha y servicios regularizados durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la formación a nivel local. Durante el encuentro, celebrado en la sede de los populares de la calle Magdalena, el regidor destacó los buenos resultados socioeconómicos de la ciudad naval durante los últimos dos ejercicios, recordando que Ferrol había crecido en población por segundo año consecutivo tras tres décadas de declive y que, en los últimos ejercicios, se había superado “el umbral” de los 20.000 afiliados a la Seguridad Social, al tiempo que se registraban las cifras de paro más bajas de la serie histórica.

A nivel de intervenciones, Rey Varela puso en valor la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos transformadores como ‘Abrir Ferrol ao Mar’ o la ciudad del deporte, así como actuaciones menores pero necesarias como las incluidas en el convenio con la Consellería de Vivenda para la “rexeneración urbana” del área.

Desde el punto de vista económico, por otro lado, incidió en la buena salud de Navantia, con una década de carga de trabajo asegurada, pese a la necesidad de contar con un dique cubierto y de modernizar el astillero.

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