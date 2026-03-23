El manto más ferrolano volvió renovado para que lo luzca la Dolorosa

Acto de presentación de la restauración del manto de la Virgen de los Dolores Martín Barreiro

Como si fueran aquel coronel de Intendencia de la Armada, Pedro Velón Pardo, quien había traído a Ferrol desde Madrid —en marzo de 1945—, el manto que las Adoratrices habían bordado para la Virgen de los Dolores, el presidente y el secretario de la hermandad de Méndez Núñez, José Ángel Vázquez y Rafael Lomba, volvían de Sevilla el pasado miércoles 11 de marzo con él restaurado y guardado con mimo en la parte de atrás de una furgoneta.

La pieza, con su característico escudo de la ciudad en la cola —no en vano fueron los donativos del pueblo ferrolano los que lo sufragaron—, se presentaba este lunes en la iglesia en el marco del Septenario en honor a su dueña, la Dolorosa.

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“Traerlo fue una responsabilidad grande”, confiesa Lomba, que fue el encargado de liderar el proyecto de rehabilitación y deseaba que las personas devotas pudiesen verlo al fin de cerca para apreciarlo al detalle, poniendo en valor el gran trabajo de la sevillana CYRTA Textil que cumplió con creces las expectativas.

Bordados únicos

“Quise proyectar las diapositivas para que la gente fuese consciente de cómo estaba, que viese la diferencia tras la intervención”, reflexiona, confirmando que a la empresa le “sorprendió” la calidad de la pieza, trasladándoles ellos que se trataba de “un manto de gran valor, no solo histórico, sino también material y, especialmente, técnico”, como subrayó el presidente de Dolores durante su discurso de este lunes, añadiendo que “en él se aúnan numerosos bordados ejecutados magistralmente, muchos de los cuales están hoy en desuso dada su complejidad”.

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Vázquez y Lomba admiten que cuando llegaron a la sede de la firma textil y lo vieron, “nos emocionamos” a sabiendas de que la decisión de haber elegido la propuesta de CYRTA y no otra había sido la correcta: “Teníamos sobre la mesa dos proyectos: uno que proponía cambiar los bordados a un terciopelo nuevo, que para mí ya sería otro manto, o esta, que apostaba por conservarlo tal y como se nos legó”, sostiene el secretario, aseverando que “no fue fácil, tuvimos muchas conversaciones, discusiones incluso”.

El reto: conservar

Durante la intervención se cambió el forro de la pieza, el fleco y pedrería en los ojos y la boca del querubín, entre otros detalles que no pasaron desa­percibidos para el público que abarrotaba la iglesia, como la complicadísima tarea de sustitución de los diferentes hilos con aleaciones diversas que componen los bordados.

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Será el Viernes Santo, si el tiempo lo permite, cuando la Dolorosa reestrene su manto 81 años después de haberlo llevado por primera vez. Ahora —habiendo constatado que el deterioro que tenía era debido, entre otros, a los chaparrones, la cera y un mal guardado—, el reto de la Cofradía de Dolores es conservarlo de la mejor forma posible para que dentro de cinco años, cuando regrese a CYRTA para someterse a una valoración, su estado sea óptimo.

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Lo preservarán, como les dijeron, enrollado en una bobina y en un lugar seco. Mientras, recuerdan que el ‘crowdfunding’, con el que han recaudado ya más de 6.000 euros, sigue abierto tanto en la iglesia como en la Casa de Hermandad a la participación.