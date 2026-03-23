El gobierno local subvencionará 41 obras de eficiencia energética en Ferrol Vello y A Graña

El Concello realizará una segunda convocatoria para agotar los fondos y los proyectos disponibles Emilio Cortizas

La Xunta de Goberno Local (XGL) del Concello de Ferrol resolvió, en su sesión de este lunes, la convocatoria de ayudas de 2024 para la rehabilitación de viviendas en los cascos históricos. Como se recordará, esta nueva línea de subvenciones fue anunciada por primera vez el 22 de julio del mencionado ejercicio como parte de un convenio firmado entre el gobierno local, el Ministerio de Transporte y la Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) –con una dotación de más de dos millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation– para impulsar la eficiencia energética en diversos barrios del término municipal ferrolano.

En virtud de esta convocatoria, por tanto, se sufragarán 41 actuaciones, de las cuales 40 se localizarán en los barrios de Ferrol Vello y A Magdalena y la restante en A Graña. Desde el Concello se señaló, de esta forma, que del total de 830.931 euros que se destinarán a esta anualidad, la mayor cantidad, es decir, 809.125 irán a parar al primer conjunto de intervenciones, mientras que los restantes 21.805 para la reforma en la parroquia ferrolana.

Reparto

En este sentido, el gobierno local explicó que, en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de A Magdalena-Ferrol Vello se recibieron 18 solicitudes, correspondientes a 52 obras, que supondrían un desembolso de 1.161.504 euros –el convenio establecía un total de 93 en esta área, con un presupuesto de 1,5 millones–. De estas, relató, se aprobaron doce, relativas a las mencionadas 40 actuaciones –por 809.125 euros–. En el caso de A Graña, si bien el acuerdo establecía un máximo de seis proyectos –por una cuantía de 90.900 euros–, tan solo se recibió una. Asimismo, el Concello no tramitó ninguna propuesta para el ERRP de Esteiro, en el que se permitían hasta 24 intervenciones –con un fondo de 381.997 euros–.

En cuanto a las peticiones denegadas –todas ellas en A Magdalena y Ferrol Vello–, el Consistorio detalló que tres de ellas renunciaron a tramitar la concesión a raíz de la venta de los edificios afectados; dos por no alcanzar el mínimo de ahorro de energía primaria no renovable establecido en las bases y la restante por haber obtenido otra subvención que era incompatible con las ayudas municipales.

Cambio de modelo

Tal y como señaló en su momento la concejala de Urbanismo, Blanca García, esta convocatoria supone un cambio de modelo respecto a la anterior, tanto por el hecho de que ahora las ayudas se centran en actuaciones de eficiencia energética –con objetivos de ahorro para su concesión– como por el límite de tiempo establecido para su solicitud, puesto que antes se mantenía abierta hasta que se acabasen los fondos. De hecho, al no completarse ni el número máximo de ejecuciones por barrio ni las cuantías destinadas para ello, desde el gobierno local se ha anunciado una nueva convocatoria extraordinaria, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará en breve.

En esta ocasión, eso sí, estará centrada en proyectos ya en marcha o finalizados, dado que la justificación de los fondos concedidos, de 1,1 millones de euros, deberá realizarse el próximo mes de junio. De este modo, se ofertarán 53 intervenciones en el ERRP de Ferrol Vello-A Magdalena, por un importe de 729.383 euros; 24 en el barrio de Esteiro por 381.997 –la misma cuantía consignada anteriormente, dado que no se recibieron propuestas–; y cinco en A Graña, por 69.094 euros. Cabe recordar que todas las iniciativas, para pisos y bloques de viviendas o para inmuebles unifamiliares, deben cumplir los mismos objetivos de eficiencia energética de la anterior convocatoria, que puede consultarse en la web municipal o en los folletos impresos por el Concello.