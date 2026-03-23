Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Proyección gratis

El cine en el Torrente Ballester proyecta ‘En boca de todos’, una excepción en la época

Los ‘Clásicos inéditos en Versión Española’ siguen con un film de 1933 de visión femenina

Redacción
23/03/2026 21:48
Fotograma de la película 'En boca de todos', protagonizada por protagoniza Barbara Stanwyck
Fotograma de la película 'En boca de todos', protagonizada por protagoniza Barbara Stanwyck
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La película que dará continuidad al ciclo ‘Clásicos inéditos en Versión Española’, que ofrece proyecciones cinematográficas gratuitas en el centro cultural Torrente Ballester, se distingue por estar inmersa en un ambiente criminal, siguiendo una perspectiva fundamentalmente femenina, a pesar de haber sido producida en 1933. Esta cinta de Howard Bretherton y William Keighley, titulada ‘En boca de todos’, que constituye la segunda propuesta del programa municipal, se exhibirá este miércoles 25, a las 20.30 horas.

El ciclo que propone filmes de mediados del siglo pasado que nunca se llegaron a proyectar en los cines comerciales de España posibilita ahora el visionado de un clásico del cine pre-code, que se aleja por completo del cliché del gángster hombre para tomar como protagonista a una mujer ambiciosa e inteligente.

Los espectadores acompañarán a Nan Taylor a un universo de criminalidad, un personaje que interpreta Barbara Stanwyck. Esta mujer se integra en una banda femenina cuyos comportamientos, dentro de la cárcel, están regidos por su particular ética, hasta que la protagonista se enfrenta a un dilema.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Faladoiros Literarios en la Casa do Patín con Carmen Becerra y Ada Romero

Nueva sesión de los 'Faladoiros Literarios' en Ferrol, esta vez con el escritor Ángel Basanta
Redacción
Fotograma de la película 'En boca de todos', protagonizada por protagoniza Barbara Stanwyck

El cine en el Torrente Ballester proyecta ‘En boca de todos’, una excepción en la época
Redacción
Concentración del personal civil de Defensa

La CIG convoca una protesta para pedir que el personal civil tenga el mismo trato que el militar
Redacción
75 aniversario Icoiig

Los ingenieros industriales entregan este miércoles sus premios en el Campus Industrial
Redacción