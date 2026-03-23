El cine en el Torrente Ballester proyecta ‘En boca de todos’, una excepción en la época

Fotograma de la película 'En boca de todos', protagonizada por protagoniza Barbara Stanwyck Cedida

La película que dará continuidad al ciclo ‘Clásicos inéditos en Versión Española’, que ofrece proyecciones cinematográficas gratuitas en el centro cultural Torrente Ballester, se distingue por estar inmersa en un ambiente criminal, siguiendo una perspectiva fundamentalmente femenina, a pesar de haber sido producida en 1933. Esta cinta de Howard Bretherton y William Keighley, titulada ‘En boca de todos’, que constituye la segunda propuesta del programa municipal, se exhibirá este miércoles 25, a las 20.30 horas.

El ciclo que propone filmes de mediados del siglo pasado que nunca se llegaron a proyectar en los cines comerciales de España posibilita ahora el visionado de un clásico del cine pre-code, que se aleja por completo del cliché del gángster hombre para tomar como protagonista a una mujer ambiciosa e inteligente.

Los espectadores acompañarán a Nan Taylor a un universo de criminalidad, un personaje que interpreta Barbara Stanwyck. Esta mujer se integra en una banda femenina cuyos comportamientos, dentro de la cárcel, están regidos por su particular ética, hasta que la protagonista se enfrenta a un dilema.