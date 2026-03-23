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Ferrol con Palestina

El arte infantil en el genocidio compone una exposición que se inaugura en el Campus de Ferrol con un trío musical

‘HeART of Gaza’ es el nombre del proyecto internacional que llega a la ciudad este martes 24

Redacción
23/03/2026 21:15
'HeART of Gaza' es un proyecto internacional que está girando por distintos países
'HeART of Gaza' es un proyecto internacional que está girando por distintos países
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‘HeART of Gaza’ es el nombre de un proyecto internacional en forma de exposición que albergará hasta el 17 de abril el Centro Cultural Universitario, impulsada por Ferrol con Palestina en colaboración con la Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social y la Oficina de Cooperación e Voluntariado de la UDC. El acto de inauguración se celebrará este martes 24 en el salón de actos Concepción Arenal del área, a las 12.30 horas, y contará con diversas intervenciones entre las que habrá una a cargo de tres músicos del CMUS Xan Viaño.

El violoncellista Jacobo Nieto López, la pianista Paula Seoane Otero y el acordeonista Breogán Paz López se ocuparán de poner la nota musical a un encuentro que abrirá la vicerrectora del Campus e Responsabilidade Social, Ana Ares, en un acto presentado por Ana Santiago y Xosé Paz.

La inauguración contará con la intervención de Amir Ismail Hejazy, médico palestino asentado en Galicia, donde se casó, tuvo a sus hijos y trabaja como traumatólogo en el CHUF, además de ser miembro del colectivo Ferrol con Palestina.

Se podrá acceder de lunes a viernes, salvo festivos, de 10.00 a 21.00 horas, y las visitas guiadas de centros escolares se realizarán de 10.00 a 13.30. La muestra cuenta con el apoyo de la Federación de ANPAs de Ferrolterra y del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

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