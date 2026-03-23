Condenado a dos años de cárcel un vecino de Ortigueira por agresión sexual a una menor

El juicio, que procedía del Juzgado de Instrucción de Ortigueira, se celebró en febrero AEC

Los magistrados titulares de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña han condenado a un vecino de Ortigueira a una pena de dos años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor. El juicio, del que ahora se conoce su resolución, se celebró en la sede del organismo herculino a comienzos del pasado mes de febrero, si bien procede del Juzgado de Instrucción número 1 de la villa ortigueiresa.

Los hechos, como refleja el escrito judicial, se remontan al 28 de febrero de 2022, cuando la víctima, que en ese momento tenía 13 años, se encontraba en un parque de la localidad con unas amigas. El encausado, relata el documento, se acercó a la misma y la convenció de que le acompañase a una zona alejada, cerca de unos aseos, tras lo cual procedió a besarla y a tocarla en la zona genital por encima de la ropa interior, pese a las continuas peticiones de la muchacha para que se detuviese. Con motivo de este incidente, la joven sufrió secuelas psicológicas y aún está pendiente el informe pericial de las mismas.

Volviendo al juicio, la Fiscalía solicitó inicialmente una pena de cinco años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por daños morales –la acusación particular lo elevó a seis años y 6.000 euros–, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y de realizar, por un período de diez años, cualquier actividad que implique el contacto o cercanía a menores. No obstante, desde el Ministerio Fiscal se rebajó la pena a dos años, con otros cinco de libertad vigilada, que a su vez puede ser sustituida por la expulsión del territorio español. El juicio se resolvió de conformidad y la sentencia es firme.