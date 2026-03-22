Tramitar ayudas, una buena posibilidad de beneficiarse a la hora de hacer frente a las necesidades
Vivienda, automóvil o consumo de energía centran buena parte de las subvenciones autonómicas
Vivienda, vehículo o conciliación laboral son cuestiones que preocupan en el día a día del ciudadano y para las que las administraciones ponen a su disposición ayudas para que los costes sean menores.
Es preciso estar actualizado en las posibilidades que se ofertan, los plazos y las tramitaciones, en algunas ocasiones engorrosas. Por eso, cursar subvenciones desde las asesorías o gestorías es una más que buena opción.
Actualmente, la Xunta de Galicia centra en la vivienda buena parte de sus ayudas a particulares, con aportaciones para rehabilitación, uso de energías menos contaminantes, potenciación del medio rural, etc.
Entre estas se encuentran subvenciones de hasta 3.000 euros –hasta el 70% del coste– para mejorar la imagen exterior de viviendas, especialmente cubiertas y fachadas. También se pueden obtener ayudas para instalaciones de biomasa –hasta 8.000 ejuros–, geotermia –hasta 10.000–, aerotermia/hidrotermia –hasta 2.500– y solar térmica –hasta 2.500 euros– procedentes del Inega para energías renovables térmicas. Los sistemas de agua caliente sanitarios también cuentan con ayudas especificas, de hasta 3.000 euros, y para mejorar la accesibilidad y eficiencia de viviendas en el ámbito rutal existen también ayudas disponibles en este ejercicio.
La compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables puede verse beneficiada del plan Renova 2026, con ayudas base de hasta 3.000 euros, que suben en el caso de tratarse de familias numerosas.
Precisamente para las familias, y para facilitar la conciliación, está también en vigor el Bono Concilia, con aportaciones de hasta 500 euros para la contratación de ayuda a domicilio y de 200 euros para ludotecas, campamentos y otros espacios de ocio infantil.
Los jóvenes tienen también un apoyo para la emancipación y alquiler de vivienda, con ayudas gestionadas por el IGVS para el pago del alquiler de jóvenes, siempre y cuando se tengan menos de 36 anos de edad y se disponga de una fuente regular de ingresos en el momento de la solicitud. La cuantía es de 1.500 euros para alquileres y de 3.000 euros para quienes hayan adquirido una vivienda en propiedad, con posterioridad a abril del pasado ejercicio 2025
Teletrabajo, autónomos o modernización
Las subvenciones para empresas o autónomos hacen que haya que estar muy pendiente de convocatorias y plazos. Entre las que todavía están en vigor se encuentran las ayudas para mejorar establecimientos turísticos, implantación del teletrabajo, contratación de desempleados con dificultades de inserción laboral, los prestamos o subvenciones para proyectos de pymes en el marco del programa de los fondos de transición justa, para la promoción del empleo autónomo o para maquinaria, ordenadores o digitalización de autónomos societarios. Los Grupos de Desarrollo Rural, con ayudas a proyectos de descarbonización; las pymes, con préstamos directos a su financiación; las empresas y autónomos gallegos, con subvenciones para internacionalización de empresas son destinatarios de muchas opciones de ayuda, a las que suman gastos realizados por starups, para acciones formativas, para innovación en gestión empresarial, a proyectos de ahorro y eficiencia energética en empresas o para contratos de prácticas profesionales, entre otras.