Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Tramitar ayudas, una buena posibilidad de beneficiarse a la hora de hacer frente a las necesidades

Vivienda, automóvil o consumo de energía centran buena parte de las subvenciones autonómicas

Redacción
22/03/2026 13:30
Conselleira Vivenda vista vivienda menores 36 años rua Poeta Pérez Parallé 7
Conselleira Vivenda visita vivienda beneficiada con las ayudas para menores 36 años
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vivienda, vehículo o conciliación laboral son cuestiones que preocupan en el día a día del ciudadano y para las que las administraciones ponen a su disposición ayudas para que los costes sean menores.

Es preciso estar actualizado en las posibilidades que se ofertan, los plazos y las tramitaciones, en algunas ocasiones engorrosas. Por eso, cursar subvenciones desde las asesorías o gestorías es una más que buena opción.

Actualmente, la Xunta de Galicia centra en la vivienda buena parte de sus ayudas a particulares, con aportaciones para rehabilitación, uso de energías menos contaminantes, potenciación del medio rural, etc.

Entre estas se encuentran subvenciones de hasta 3.000 euros –hasta el 70% del coste– para mejorar la imagen exterior de viviendas, especialmente cubiertas y fachadas. También se pueden obtener ayudas para instalaciones de biomasa –hasta 8.000 ejuros–, geotermia –hasta 10.000–, aerotermia/hidrotermia –hasta 2.500– y solar térmica –hasta 2.500 euros– procedentes del Inega para energías renovables térmicas. Los sistemas de agua caliente sanitarios también cuentan con ayudas especificas, de hasta 3.000 euros, y para mejorar la accesibilidad y eficiencia de viviendas en el ámbito rutal existen también ayudas disponibles en este ejercicio.

Delegación de Hacienda en Caranza

Del 8 de abril al 30 de junio, cita con la declaración de la renta

Más información

La compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables puede verse beneficiada del plan Renova 2026, con ayudas base de hasta 3.000 euros, que suben en el caso de tratarse de familias numerosas.

Precisamente para las familias, y para facilitar la conciliación, está también en vigor el Bono Concilia, con aportaciones de hasta 500 euros para la contratación de ayuda a domicilio y de 200 euros para ludotecas, campamentos y otros espacios de ocio infantil.

Los jóvenes tienen también un apoyo para la emancipación y alquiler de vivienda, con ayudas gestionadas por el IGVS para el pago del alquiler de jóvenes, siempre y cuando se tengan menos de 36 anos de edad y se disponga de una fuente regular de ingresos en el momento de la solicitud. La cuantía es de 1.500 euros para alquileres y de 3.000 euros para quienes hayan adquirido una vivienda en propiedad, con posterioridad a abril del pasado ejercicio 2025

Teletrabajo, autónomos o modernización

Las subvenciones para empresas o autónomos hacen que haya que estar muy pendiente de convocatorias y plazos. Entre las que todavía están en vigor se encuentran las ayudas para mejorar establecimientos turísticos, implantación del teletrabajo, contratación de desempleados con dificultades de inserción laboral, los prestamos o subvenciones para proyectos de pymes en el marco del programa de los fondos de transición justa, para la promoción del empleo autónomo o para maquinaria, ordenadores o digitalización de autónomos societarios. Los Grupos de Desarrollo Rural, con ayudas a proyectos de descarbonización; las pymes, con préstamos directos a su financiación; las empresas y autónomos gallegos, con subvenciones para internacionalización de empresas son destinatarios de muchas opciones de ayuda, a las que suman gastos realizados por starups, para acciones formativas, para innovación en gestión empresarial, a proyectos de ahorro y eficiencia energética en empresas o para contratos de prácticas profesionales, entre otras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Conselleira Vivenda vista vivienda menores 36 años rua Poeta Pérez Parallé 7

Tramitar ayudas, una buena posibilidad de beneficiarse a la hora de hacer frente a las necesidades
Redacción
Delegación de Hacienda en Caranza

Del 8 de abril al 30 de junio, cita con la declaración de la renta
Redacción
El ideal gallego

El Puerto participará con la nueva concesionaria en la mayor feria de cruceros del mundo
X. Fandiño
Entrevista a Cándido Hermida

El empleo en la industria creció en Ferrolterra el doble que en la hostelería
X. Fandiño