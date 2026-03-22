Mañón y Cedeira abren nuevas bibliotecas, en las que no se retiran libros sino semillas

Tania, Raquely Noelia son las 'madres' de la iniciativa Cedida

Tania Merelas Iglesias, Raquel Teijeiro Veiga y Noelia Darriba García son educadoras sociales, pero también son tejedoras, aunque en su quehacer no figuran ni agujas ni labores de punto. Son ‘Tecelás da Terra’ y lo que buscan es tejer redes comunitarias para mantener vivo el legado de las mujeres que trabajaron la tierra, que guardaron sus semillas y sus conocimientos durante generaciones. Lo harán a través de “bibliotecas de sementes” que esta misma semana se pondrán en marcha en dos municipios de la comarca, Mañón y Cedeira.

El proyecto “Tecelás da Terra” fue reconocido con el premio Luisa Villalta de la Diputación y ahora se pone en marcha con la apertura de estas tres primeras bibliotecas de semillas de Galicia (la tercera, en Betanzos), para, tal y como explican sus promotoras, “recuperar, conservar e compartir sementes tradicionais ao tempo que pór en valor os saberes vinculados aos coidados da terra e da vida, coa memoria e o coñecemento das mulleres do rural, protagonistas históricas da conservación das sementes e das prácticas agrícolas tradicionais”.

Para acudir a esta biblioteca no hará falta carné de socio ni las usuarias podrán llevarse a casa las últimas novedades editoriales, lo que conseguirán es hacerse con semillas y contribuir a garantizar su conservación.

Funcionamiento

Así, estos centros funcionarán como espacios comunitarios de intercambio, en el que se podrán llevar semillas para cultivar en las huertas y, posteriormente, se devolverán parte de esas, obtenidas en la recolección, garantizando la continuidad de las variedades y su cuidado colectivo.

Precisamente preservar la biodiversidad es uno de los valores de esta iniciativa, construida a través de los ‘Círculos de Sementeira’, que son espacios de encuentro colectivo en los que participan vecinas de diferentes generaciones unidas por su interés agroecológico.

O Barqueiro, pionero

La primera biblioteca que se pondrá en marcha será, hoy mismo, en Mañón.

La cita es a las 17.00 en la biblioteca de O Barqueiro y se convertirá en el primer espacio de este tipo de Galicia. Dos días después será el turno de Cedeira, a la misma hora del miércoles en la biblioteca López-Cortón, en la jornada que también llegará a Betanzos.

Con estas iniciativas, ‘Tecelás da Terra’ da los primeros pasos para la creación de una red gallega de “bibliotecas de sementes”, una propuesta innovadora que busca fortalecer las relaciones entre comunidad, territorio y biodiversidad cultivada.

Se espera que en los próximos años se sumen otros concellos y otras bibliotecas, de modo que se complete progresivamente todo un mapa de centros de conservación en Galicia, para favorecer que se preserve el patrimonio agrícola y la transmisión de saberes asociados al cultivo.