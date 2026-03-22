La productora ferrolana Chelo Loureiro recoge otro premio más: un Mestre Mateo para 'O corpo de Cristo'

Chelo Loureiro, en el centro, recogiendo el premio

Las producciones de la ferrolana Chelo Loureiro continúan destacando en las más diversas galas de premios cinematográficos y la última ocasión fue en los Mestre Mateo 2026. Al escenario lucense subió junto a Ana Fernández y María Barro, para recoger el reconocimiento a mejor cortometraje de animación por 'O corpo de cristo', en ausencia de la directora y guionista Bea Lema, así como del coproductor Iván Miñambres.

Este galardón llega poco después de haber obtenido un premio Goya por la película 'Decorado', dirigida por Alberto Vázquez, precisamente la obra que se proyectó este mismo domingo, en el teatro Jofre, de manera completamente gratuita. A este pase asistió la propia productora y el alcalde, José Manuel Rey Varela, que referenció el Mestre Mateo además de apuntar que para la ciudad supone "unha gran satisfacción que despois do nome de Chelo Loureiro apareza o de Ferrol".