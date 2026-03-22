La Fiscalía solicita el archivo de una causa contra una empresa constructora por delitos tributarios

El juicio tendrá lugar el próximo miércoles en la Audiencia Provincial AEC

La Fiscalía del área de Ferrol ha solicitado el archivo de la causa o la absolución del administrador en un procedimiento judicial contra una empresa del sector de la construcción afincada en Narón por presuntos delitos tributarios.

Según el escrito de calificación del caso, que será juzgado el próximo miércoles, día 25, por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña –proviene del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad naval–, la investigación arrancó tras comprobar la Agencia Tributaria que la mencionada compañía tenía pendientes de pago deudas por un importe superior a los 270.000 euros. Dichos abonos atrasados, detalla el documento, derivaban tanto de cuatro comprobaciones multiperíodo del organismo estatal –de los ejercicios 2012 a 2015– para la devolución del IVA en la actividad de la firma, como de un préstamo reembolsable del Ministerio de Industria, que tras ser concedido en 2010 se renunció al mismo dos años después pero que nunca se devolvió.

Movimientos de capital

Como refleja el escrito de calificación, el ahora encausado, entre los días 4 y 22 de junio de 2010, en calidad de administrador de la empresa constructora, realizó diez traspasos en efectivo, por valor de 195.000 euros, a la cuenta bancaria de otra empresa del sector, también afincada en Narón y de la que era responsable. Asimismo, entre julio de 2010 y diciembre de 2012, esta misma persona realizó depósitos en su propia cuenta por un importe de 15.029 euros y, en 2011, la compañía naronesa, tras percibir una cuantía de 33.923 euros de la Agencia Tributaria en concepto de devolución del IVA, transfirió 33.000 a la mencionada segunda compañía.

Ante esta situación, la entidad “se quedó sin activos o posibles inversiones con las que responder a la deuda”, recoge el documento. Esta segunda compañía cesó su actividad entre 2015 y 2016, pasando el encausado a ser administrador de una tercera firma, del mismo sector y con sede en la dirección de la anterior. El responsable, por otra parte, realizó, en 2018 y 2020 varias retiradas en efectivo con la tarjeta de titularidad de esta última compañía –77.560 y 80.150 euros, respectivamente–, “sin que se acredite el destino de ese dinero a fines distintos de la actividad de la sociedad o su entrada en el patrimonio del encausado”.

De este modo, se investiga al empresario por un presunto delito de frustración de la ejecución, es decir, de tratar de mover u ocultar capitales con el objetivo de evitar el pago de deudas reconocidas. No obstante, la Fiscalía entiende, por un lado, que en ningún momento ha quedado acreditada la insolvencia tanto de la sociedad como del propio encausado, así como el origen de las cantidades adeudadas. A esto se suma el que todos los hechos descritos antes de 2012 ya estarían prescritos y que el carácter delictivo de los posteriores a 2018 no han sido lo suficientemente probados, por lo que solicita que se archive esta causa.