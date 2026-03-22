La agenda cofrade ferrolana se llenó de música este domingo

Bandas en Cristo Rey Jorge Meis

El certamen musical organizado por Cristo Rey, con la actuación de diversas bandas (AM Cristo de la Buena Muerte, AM Virgen del Carmen, Nuestra señora del Nordes OJE Ferrol, Banda cornetas y Tambores nuestro Padre Jesús Nazareno Ferrol, Banda Música Vila de Cedeira y la Sección Musical de Vera Cruz de Santiago de Compostela) fue una de las actividades del domingo a las puertas de la Semana Santa. Con la entrada se abonada una rifa solidaria a favor de la restauración de Cristo Rey.

Pero la actividad dominical cofrade no se limitó a este concierto, ya que poco después, en la iglesia de Dolores, tuvo lugar una conferencia de Emilio Fernández, profesor y experto en Semana Santa.

En San Julián comenzó, además, el ciclo de música sacra con el Grupo Vocal Olisipo de Lisboa y tendrá continuidad el domingo 5 de abril.

La iniciativa está organizada y dirigida artísticamente por la Asociación Musical Sonsdodía y el Coro Diapasón, bajo la batuta de Juan Brage, con la colaboración del Concello de Ferrol y el apoyo institucional de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, la Armada Española, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol y la Cofradía de Dolores.

El certamen reunirá a cuatro destacadas formaciones corales de España y Portugal, que compartirán con el público su excelencia artística y su compromiso con la preservación del repertorio sacro universal.

El Coro Diapasón de Ferrol será quien actúe el domingo 5 de abril.

La cita de este lunes 23 será en la iglesia de Dolores, con la presentación del manto restaurado de la imagen titular del templo, a las siete de la tarde.