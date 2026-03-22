Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La agenda cofrade ferrolana se llenó de música este domingo

Este lunes 23 se presentará el manto restaurado de la Virgen de Dolores

Redacción
22/03/2026 22:58
Bandas en Cristo Rey
Bandas en Cristo Rey
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El certamen musical organizado por Cristo Rey, con la actuación de diversas bandas (AM Cristo de la Buena Muerte, AM Virgen del Carmen, Nuestra señora del Nordes OJE Ferrol, Banda cornetas y Tambores nuestro Padre Jesús Nazareno Ferrol, Banda Música Vila de Cedeira y la Sección Musical de Vera Cruz de Santiago de Compostela) fue una de las actividades del domingo a las puertas de la Semana Santa. Con la entrada se abonada una rifa solidaria a favor de la restauración de Cristo Rey.

Pero la actividad dominical cofrade no se limitó a este concierto, ya que poco después, en la iglesia de Dolores, tuvo lugar una conferencia de Emilio Fernández, profesor y experto en Semana Santa.

En San Julián comenzó, además, el ciclo de música sacra con el Grupo Vocal Olisipo de Lisboa y tendrá continuidad el domingo 5 de abril.

La iniciativa está organizada y dirigida artísticamente por la Asociación Musical Sonsdodía y el Coro Diapasón, bajo la batuta de Juan Brage, con la colaboración del Concello de Ferrol y el apoyo institucional de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, la Armada Española, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol y la Cofradía de Dolores.

El certamen reunirá a cuatro destacadas formaciones corales de España y Portugal, que compartirán con el público su excelencia artística y su compromiso con la preservación del repertorio sacro universal.

El Coro Diapasón de Ferrol será quien actúe el domingo 5 de abril.

La cita de este lunes 23 será en la iglesia de Dolores, con la presentación del manto restaurado de la imagen titular del templo, a las siete de la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bandas en Cristo Rey

La agenda cofrade ferrolana se llenó de música este domingo
Redacción
La homenajeada, Maruja Saavedra

El barrio de Ultramar se vuelca al completo en el homenaje a Maruja, su tendera más emblemática
J Guzmán
La renta ferrolana aventajó en un 2,88% a la media comarcal

Ferrol despidió 2023 como el segundo concello del área con la renta media más elevada
J Guzmán
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril

La Fiscalía solicita el archivo de una causa contra una empresa constructora por delitos tributarios
Redacción