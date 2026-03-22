Golpe, la nueva tienda para jóvenes de Ferrol que “compran menos y mejor”

Ángel Soto está al frente de Golpe Jorge Meis

El cambio de tendencia se confirma. Los jóvenes ferrolanos ya no quieren huir, desean volver. Y tampoco necesitan que nadie les allane el camino ni les regale nada. Regresan ya con un proyecto bajo el brazo, como es el caso de Ángel Soto (Narón, 1995) que, después de años formándose y trabajando fuera, abría el pasado 7 de marzo su tienda de moda en el corazón de la ciudad naval: Golpe, una marca que nace no solo para vestir a quienes buscan algo más que una prenda, sino para convertirse en epicentro de dinamización.

“Pretendemos ser como un punto de encuentro que ponga a Ferrol en el mapa a nivel cultural, que se vea que aquí también se hacen cosas como sucede en otras ciudades, como puede ser A Coruña; ampliar un poco la oferta”, transmite el joven naronés, que precisamente estudió Diseño de Moda en la urbe herculina siguiendo una vocación que le acompañó desde pequeño.

Poco a poco fue descubriendo otras piezas del puzle de esta gran industria, como el estilismo o el ‘visual merchandising’, a lo que se dedicó en los últimos años, tanto durante su paso por Londres como en Bimba y Lola, donde trabajó hasta el pasado mes de junio en la parte más digital de la firma.

Identidad

Su formación y experiencia se ha notado desde el principio, puesto que la campaña de lanzamiento de la tienda —ubicada en el número 15 de la calle Galiano— fue rompedora y consiguió generar tanta incertidumbre que no pocos especularon con la apertura de un gimnasio. Las dudas se disiparon en una exitosa inauguración a la que acudió muchísima gente.

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“Tuvimos dos DJs, nos puso la bebida Cervezas Alhambra e hicimos una colaboración con ‘Galicians in Galicia’ en el probador, que la gente se podía hacer fotitos y subirlas a Instagram”, relata Ángel, valorando que la comunicación en este momento “es superimportante” y más en un caso como el de su negocio.

“No es solo un proyecto de tienda, nace con la intención de crear un imaginario y un mundo a su alrededor, una comunidad que se sienta identificada con lo que representa Golpe a nivel de arte, música y cultura; que puedan venir a leerse un libro, charlar, ver la ropa nueva, las tendencias... Y todo ello basado en una estética muy marcada”, sostiene.

Enumera que todo aquel que entre por la puerta se va a encontrar moda tanto masculina como femenina, y también unisex. “Nos imaginamos un poco a él, que sería un chico más urbano, como más de sudadera, modernito, al que le apetece vestir de tendencias. Y visualizamos a su novia, que sería una chica más cañera, más femenina, a la que le gusta ir un poco más rompedora, llevar una cosa especial y darse un capricho”.

Para atraer a esa clientela que “quiere vestir diferente y que busca alternativas a la ‘fast fashion’”, Golpe cuenta con marcas como Ssstufff, Laagam, Twojeys, 6IXT4OUR, Centsdecels, A.KAJAERBEDE, Rigido, Agostostudio o SARAPARADA. “Hicimos un estudio previo y nuestro cliente es ese que compra menos, pero compra mejor; o sea, nuestra rotación es mucho más baja, las firmas con las que trabajamos solo tienen una colección por temporada, y eso también le da tiempo a la gente para venir y pensarse realmente si se lo quiere comprar”, explica Ángel, confirmando que escogen proveedores con unos valores en equilibrio con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Crear comunidad local

Recibiendo un respaldo total por parte de su familia, que trabajaron codo a codo con él en la obra, Ángel sentía el miedo lógico de aquel que emprende por primera vez, pero tener las cosas claras le ha ayudado a navegar por la complicada travesía que supone buscar un local que encaje y lidiar con la burocracia. “La verdad es que es un curro increíble, lo más complicado que hice yo en la vida”, admite, citando a su amiga Andrea López, que le ayudó con el interiorismo.

“Queríamos que tuviese un escaparate grande, que fuese un sitio alto y amplio, y no nos importaba la ubicación porque es un negocio muy de nicho y creemos que no necesita mucho tránsito en la calle ni nada”, asegura.

Fue el 13 de octubre cuando tuvo las llaves y empezó una reforma que culminó casi cinco meses después para que la gente joven que apuesta por volver al lugar donde nació tenga otro sitio donde encontrarse. “Se trata de crear una comunidad local de apoyo. Por ejemplo, somos amigos de los chicos de Chavs y de Dale Candela, que tienen una energía similar e iniciativas de calidad, y queremos formar parte de esa red y animar al resto”.