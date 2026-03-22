Ferrol despidió 2023 como el segundo concello del área con la renta media más elevada

La renta ferrolana aventajó en un 2,88% a la media comarcal Daniel Alexandre

La renta media por habitante en Ferrol aumentó en un 8,35% en el año 2023 respecto al ejercicio anterior, pasando de 16.939 a 18.354 euros –es decir, 1.415 más–. Así lo muestra el último informe de rendimientos poblacionales por municipio del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicado hace escasos días. Este resultado sitúa a la ciudad naval como la segunda de la comarca con la cuantía más alta, superada únicamente por Ares (18.388 euros), como ya había sucedido en 2022.

Cabe señalar, no obstante, que el informe del IGE hace referencia a la renta media bruta, por lo que no refleja los ingresos reales por habitante, además de no ofrecer la mediana, que permite conocer el nivel salarial más común entre la población.

Por otro lado, la renta ferrolana aventajó en un 2,88% la media comarcal –de 17.840 euros, 514 menos-, además de experimentar un incremento del 17.96% en el último lustro. Este incremento, no obstante, está lejos de ser el más elevado a nivel porcentual del área, siendo superado ampliamente por Moeche –27,2%, de 12.589 a 16.016 euros–, Ares –19,5%, de 15.386 a 18.388 euros– y Cedeira y Mugardos –ambos con un 18,76%, el primero pasando de 13.723 euros en 2019 a 16.298 en 2023 y el segundo de 15.157 a 18.001–.

Comparativa

Si bien la evolución del término municipal de Ferrol es una de las mejores del área, lo cierto es que se encuentra lejos de las cifras más destacadas de Galicia. Así, como señala el propio informe, la urbe naval y Vigo son las únicas de las siete grandes ciudades en no figurar entre los diez ayuntamientos con mayor renta de la Comunidad. De igual modo, de todos aquellos con más de 50.000 habitantes, solamente el municipio ferrolano se encuentra por debajo de la media gallega –de 19.053 euros, 699 más que el saldo de Ferrol–.

De hecho, de los veinte concellos que componen el área de Ferrolterra, cuatro superan los resultados de la ciudad naval: As Pontes, con una renta de 19.359 euros; Cabanas, con 19.204; A Capela, con un saldo de 18.516 euros; y Ares, con 18.388. Eso sí, ninguno entra en el listado de los diez gallegos con resultados más elevados –el primero, Oleiros, se sitúa en los 30.879 euros, mientras que el décimo, Pontevedra, supera con sus 20.795 a la villa pontesa en más de 1.400 euros–. Por comarcas, la del Eume es la que cuenta con una renta bruta media más elevada, alcanzando los 18.689 euros, mientras que la de Ortegal, pese a ser la más baja, cuenta con el incremento porcentual más alto, del 22,7% –de 13.527 a 16.602 euros–.