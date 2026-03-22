El Puerto participará con la nueva concesionaria en la mayor feria de cruceros del mundo

Un trasatlántico en el puerto de Ferrol Archivo

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y Global Ports Holding, la concesionaria de la terminal de cruceros por los próximos 30 años, irán de la mano al mayor evento del sector del mundo, la Seatrade Cruise de Miami, que se celebrará del 13 al 16 de abril. El Puerto regresa así a un evento al que ha venido asistiendo regularmente desde que se inició en este tráfico, con la excepción del año pasado.

La participación del organismo que preside Francisco Barea con el terminalista, uno de los más importantes de mundo, pues opera en cerca de una veintena de países, refleja el trabajo conjunto de cara a la temporada de 2027, en la que Global Ports Holding asumirá ya de facto su condición de concesinaria en el puerto de Ferrol. Como se recordará, la intención es que a finales de este año puedan comenzar ya las obras de la primera fase de la terminal, que consistirá en la construcción de un edificio de alrededor de 480 metros cuadrados en el muelle del espigón exterior, donde actualmente ya atracan los trasatlánticos

55 escalas en 2034

Los planes de Global Ports Holding pasan por ir incrementando progresivamente el número de escalas y pasajeros para alcanzar los 55 amarres y los 80.000 turistas a partir del año 2034. Además, prevé una inversión de un millón de euros para completar no solo la primera, sino también la segunda fase de la terminal, que contempla un segundo edificio que completaría el de la primera actuación, y una instalación provisional en Fernández Ladreda para los casos en los que haya una doble escala. Además, se plantea la posibilidad de construir un ‘duque de alba’ para prolongar la línea de atraque del espigón exterior.

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En estos momentos, el organismo está pendiente de llevar al consejo de administración la firma de la concesión. En las próximas semanas también comenzará la fase administrativa para, entre otras cosas, obtener la licencia para poder comenzar a operar en la explanada. Paralelamente, la concesionaria licitará las obras.

Este año, y si no hay cambios, el puerto de Ferrol recibirá un total de 24 escalas, con una previsión de cerca de 20.000 pasajeros, en sintonía con los últimos años tras el impacto de la pandemia.

La temporada de este año comenzará, como la anterior, en el mes de abril, aunque, a diferencia de aquella, se prolongará hasta diciembre. El mes más intenso será de nuevo mayo, con seis escalas, seguido de agosto, es decir, en plena temporada alta, una cifra que no se había conseguido hasta ahora en verano. Habrá también una doble escala en octubre.