El empleo en la industria creció en Ferrolterra el doble que en la hostelería

Instalaciones de Cándido Hermida Daniel Alexandre

El empleo vinculado a la actividad industrial creció en los dos últimos años en Ferrolterra el doble que la hostelería. Entre enero de 2024 y el primer mes del presente año los puestos de trabajo activos relacionados con el sector secundario, principalmente en las actividades siderometalúrgicas y la fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales –las que están directamente conectadas con el naval y el sector offshore–, aumentaron hasta las 9.137 afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, 109 más que en el arranque de 2025 y 531 más que en 2024.

Esta cifra representa casi el doble que el incremento en la hostelería, que, pese a dibujar una tendencia ascendente, sumó un total de 279 trabajadores y trabajadoras en alta desde el principio de 2024, hasta rozar los 5.000 en las tres comarcas. Son, en concreto, 4.998

La dinámica es muy similar a la del sector de la construcción, otro de los sectores que se mantiene en números negros cada ejercicio, aunque parece que en los últimos meses se está produciendo una ralentización, como pasa también en la industria. Actualmente son 5.245 residentes en los veinte municipios de Ferrol, Eume y Ortegal que se dedican a esta actividad, 101 más que en el comienzo de 2025 y 248 más que en el año de referencia, 2024.

En los otros grandes grupos de empleos –administración pública y defensa; educación; y servicios sanitarios y sociales– la evolución es desigual, aunque mayoritariamente positiva, aunque no tanto como en la industrias y con algún que otro ligero retroceso que se compensa y recupera bien por comarcas, bien de un año a otro. En ese sentido, la peor parada es la administración pública y la defensa, pues, a pesar de que en muchas ocasiones los mensajes que trascienden aluden a un aumento en el número de funcionarios. En los albores de 2024 eran 3.843 personas las que tenían un empleo relacionado con este sector, colectivo que baja hasta las 3.729 cotizantes este año –114–.

Donde sí aumenta el número de trabajadores es en la educación y la sanidad o los servicios sociales. En la primera, hay a día de hoy 3.928 empleados y empleadas, 242 más que hace dos años, y en este caso, además, se produce una diferencia sustancial con respecto al resto de las actividades que más empleo crean: los puestos de trabajo generados en 2025 son el doble (161) que los de 2024 (81).

Más trabajadores y trabajadoras hay en la sanidad y los servicios sociales. En los dos últimos ejercicios son 312 residentes más en Ferrolterra que tienen una ocupación vinculada con el sector de la salud y los cuidados y, al igual que en la educación, el gran incremento –de hecho, el más importante, también por delante de la industria– se ha registrado en los doce últimos meses. En este periodo es donde se crearon 246 de los 312 nuevos empleos desde comienzos del año 2024.

La recesión, en el comercio

El anverso de la moneda lo constituye el comercio, tanto mayorista como al por menor, con una caída muy acusada en los últimos meses. Se trata del sector que genera más trabajo.

Hace escasamente un año había más de diez mil personas en las tres comarcas que vivían de las diferentes actividades que se agrupan en él, pero a comienzos de este 2026 ya estaban por debajo de las 9.400, es decir, 676 menos.