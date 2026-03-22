El Camino Inglés registra un descenso de viajeros del 21% en lo que va de trimestre

Un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara Daniel Alexandre

Estamos acostumbrados a que el Camino Inglés supere cada año las cifras del ejercicio anterior y, en este 2026, no está aconteciendo así, si bien cabe señalar que son datos muy iniciales todavía y posiblemente mejoren conforme pasan las jornadas.

La sucesión de borrascas que azotó Galicia estos primeros meses del año no han contribuido tampoco a atraer al potencial viajero y, en términos generales, una gran mayoría de las rutas jacobeas que van a Compostela han perdido usuarios en lo que va de 2026, con respecto al mismo período del año pasado.

Las caídas más acusadas son para los itinerarios: Vía da Plata (-39%); Primitivo (-22%); Inglés (-21%) y Muxía-Fisterra (-20%). También pierden rutas muy consolidadas como el Camino Francés (-5%) o el Portugués de la Costa (-3%) y otras como el de Invierno (-9%) y Otros Caminos (-17%). Ganan viajeros, en cambio, dos alternativas como son la del Norte (+25%) y el Camino Portugués (+1%).

Hasta la fecha han sido 11.630 (-5%) los peregrinos que han cubierto alguna de las rutas a Compostela, habiendo registrado su llegada 394 solo en el último día.

Trimestre en negativo

Analizando la ruta de peregrinación que parte del muelle de Curuxeiras, es importante señalar que el pasado mes de enero los números no mejoraban al inicio de año de 2025, con un descenso de itinerarios del 15%, contabilizando solo a 134 personas. En febrero los datos mejoraron y superaron los del año anterior en un 1%, con 243 peregrinos (53%, españoles).

En lo que va de marzo es cuando la situación ha empeorado de forma considerada con respecto a la pasada campaña y se ha contabilizado en la Oficina de Atención al Peregrino de Compostela un 36% menos de caminantes que en el mismo período de 2025.

El puente de San José muy probablemente permita mejorar estos datos y hasta se pueda cerrar mes con cifras que superen al ejercicio anterior.

En lo que va de trimestre la ruta de peregrinación a Compostela que discurre por los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas y Pontedeume está registrando un 21% menos de caminantes que entre enero y marzo de 2025, con un total de 642 viajeros (52% extranjeros). El último día llegaron a Compostela por esta vía 14 personas.