Del 8 de abril al 30 de junio, cita con la declaración de la renta

Delegación de Hacienda en Caranza Daniel Alexandre

En menos de tres semanas se abre el plazo para la presentación de la declaración de la renta, una cita nada deseada especialmente para los contribuyentes pero a la que hay que enfrentarse cada año. Los cambios, tanto en las formas como en el fondo de este procedimiento, hace que dejarlo en manos de asesorías y gestorías de confianza sea la opción más tranquilizadora para tener todo en orden.

Como confirman en las asesorías de Ferrolterra, estas son épocas de mucho trabajo, precedidas de una puesta al día continua en materia de legislación y posibilidades que se brindan para obtener el resultado más ventajoso en una declaración para particulares y autónomos, los que, sin duda, optan casi siempre por tener sus cuentas de la mano de estos profesionales.

Con las fechas ya anunciadas para el inicio de la campaña relativa a 2025, conviene recordar quién está obligado a presentar esta declaración y, sobre todo, cuáles son las principales novedades que hay que tener en cuenta por si es preciso efectuar cambios con respecto a años anteriores.

Como explican desde la propia Agencia Tributaria, con carácter general, deberán presentar la declaración los contribuyentes que obtenga rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales, cuando procedan de un único pagador. Si existen varios, el límite se sitúa en 15.876 y las del segundo o restante pagador deben superar en su conjunto los 1.500 euros.

Novedades

Entre las novedades que afectan a las rentas más bajas se incorpora una nueva deducción que reduce la carga fiscal para quienes obtengan beneficios iguales o inferiores a 18.276 euros anuales y cuyas otras rentas no superen los 6.500 euros al año. Esa deducción pueden alcanzar los 340 euros anuales.

Las personas que están de­sempleadas no tendrán obligación de presentar la declaración desde esta campaña, salvo si superan los límites generales establecidos para cualquier otro contribuyente.

En cuanto a la tributación del ahorro, el tipo máximo aplicable al último tramo aumenta hasta el 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros, frente al 28% que se aplicaba hasta ahora.

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Se mantienen deducciones por obras de mejora de eficiencia energética –entre el 40 y el 60% de la vivienda–, del 15% por la venta de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga, mientras desaparecen algunas deducciones como las relacionadas con el gasóleo o los fertilizantes en módulos para actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la compensación del IVA deja de computar como ingreso. También estarán exentas de tributación ayudas públicas recibidas por catástrofes naturales como incendios forestales, inundaciones, etc.

Una vez que el profesional ha analizado la situación de cada contribuyente que ha depositado en él su confianza, también hay que tener en cuenta que este año se incorporan nuevas formas de pago. Así, además de las tradicionales, será posible realizar el abono mediante Bizum y el pago con tarjeta se amplía a cualquier entidad, lo que facilita la operación.

Hay que recordar que se puede fraccionar el pago y domiciliarlo, abonando el 60% en la cuota que se cobra el 30 de junio y el 40% restante, en noviembre.

Para que el ciudadano o ciudadana vaya haciéndose a la idea de su situación, la Agencia Tributaria ya ha habilitado Renta Web Open, un simulador que permite calcular de forma aproximada el resultado de la declaración incluso antes de que comience el plazo oficial de presentación, lo que pretende evitar sorpresas al contribuyente.

Además, una forma de evitar trabajo siempre y cuando no haya habido grandes cambios con respecto al año precedente es obtener el borrador de la declaración al que se puede acceder a través de la Cl@ve móvil, el certificado o DNI electrónico, o bien con el número de referencia –que se consigue a través de la aplicación móvil de la Agencia tributaria o en la web del organismo– o el acceso para ciudadanos e la UE.

Desde el día 8 de abril se puede presentar la declaración por Internet. Los que deseen realizarla vía telefónica deberán esperar al 6 de mayo y hasta el 1 de junio no podrá hacerse de forma presencial.