Un concierto enseña a apreciar el tesoro custodiado por Ferrabosco

Los integrantes del grupo son Beatriz Lumbreras, Sofía Alegre, Óscar Gallego y Enrique Pastor Verónica Carreño Naranjo

Este jueves 26, el teatro Jofre acogerá uno de los dos conciertos divulgativos que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana en su programación extraordinaria de primavera. Se trata de una oportunidad única de disfrutar de uno de los conjuntos de referencia a nivel estatal en la difusión de la música antigua, el cuarteto de violas da gamba y soprano Ferrabosco, descubriendo así los tesoros barrocos que darán a conocer a los espectadores de Ferrol, a partir de las 20.30 horas, a través de la interpretación de las propias melodías y también de las palabras.

Para ayudar al público a apreciar todo el repertorio, el concierto irá precedido de una breve entrevista sobre el escenario, desde el que se rendirá homenaje a uno de los grandes compositores de la época, el inglés John Dowland, en el año de su cuarto centenario.

La agrupación, que toma el nombre del compositor y violagambista Alfonso Ferrabosco, se especializa en la interpretación historicista, utilizando instrumentos propios del Renacimiento y del Barroco de la familia de la viola da gamba, que aunque se toca con arco, está estrechamente ligado al grupo de los laúdes. A través de sus cuerdas, el público podrá realizar un viaje por la música inglesa y alemana para consort de violas.

“En su momento fue muy importante”, explica Óscar Gallego, miembro fundador de Ferrabosco, que se ocupa de la viola soprano, es decir, la más aguda, “porque uno de los pasatiempos más grandes que había en esa época, cuando no había discos ni streaming ni nada parecido, era reunirse para tocar en grupo”, continúa. El músico relata lo común que eran las colecciones de instrumentos en gran cantidad de casas, así como lo que en Inglaterra se llamó “consort”, o conjunto, de manera que “muchos nobles incluso tenían compositores a su servicio que escribían obras para estos consorts y luego las tocaban con ellos, o las tocaban también los señores con sus invitados, y era una forma agradable de pasar el tiempo”, señala.

Función divulgativa

La labor de divulgación que realiza la asociación no solo se constata en este concierto o en el siguiente con la misma particularidad, que tendrá lugar el 18 de abril en el mismo teatro Jofre, a cargo de Favola d’Argo, ya que se viene evidenciando especialmente desde 2024. Ese año se estrenaron los Encontros Filarmónicos, que son entrevistas debates y comentarios en vídeo con los músicos que van programando, recopilados en la web filarmonicaferrolana.gal.