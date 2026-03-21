Solidaridad a las puertas de la Semana Santa

Ensayo solidario Jorge Meis

La música y el retumbar de los pasos de los cofrades se dejaron sentir en la mañana de este sábado a ocho días de que de comienzo oficialmente la Semana Santa con el Domingo de Ramos.

Fue en el ensayo solidario que un año más organizó la Cofradía de la Merced. Los cofrades de la hermandad portaron un trono vacío por las calles próximas a Amboage para ir recogiendo donaciones de alimentos no perecederos que después se entregarán al Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial).

La Cofradía de la Merced celebra este sábado su “Ensayo Solidario” por las calles del centro de la ciudad Más información

Se trata de una iniciativa que surgió en 2014 y consiste en aprovechar uno de los entrenamientos de su dotación mixta de portadores para recorrer las calles del centro con un trono hueco que se va llenando de donaciones de alimentos no perecederos.

Volcado de productos sobre el trono Jorge Meis

El ensayo procesional discurrió por las calles Real, Coruña y Dolores, acompañado por la música de la banda Acotaga.