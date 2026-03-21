Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Solidaridad a las puertas de la Semana Santa

Los cofrades de la Merced portaron un trono que se llenó de donaciones destinadas al Banco de Alimentos

Redacción
21/03/2026 21:11
Ensayo solidario
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La música y el retumbar de los pasos de los cofrades se dejaron sentir en la mañana de este sábado a ocho días de que de comienzo oficialmente la Semana Santa con el Domingo de Ramos.

Fue en el ensayo solidario que un año más organizó la Cofradía de la Merced. Los cofrades de la hermandad portaron un trono vacío por las calles próximas a Amboage para ir recogiendo donaciones de alimentos no perecederos que después se entregarán al Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial).

La Cofradía de la Merced celebra este sábado su “Ensayo Solidario” por las calles del centro de la ciudad

Más información

Se trata de una iniciativa que surgió en 2014 y consiste en aprovechar uno de los entrenamientos de su dotación mixta de portadores para recorrer las calles del centro con un trono hueco que se va llenando de donaciones de alimentos no perecederos.

ensayo solidario por las calles del centro
Volcado de productos sobre el trono
Jorge Meis

El ensayo procesional discurrió por las calles Real, Coruña y Dolores, acompañado por la música de la banda Acotaga.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jofre, Día Síndrome de Down

El Jofre se tiñó de amarillo y azul para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down
Redacción
Sarao Gallery inauguración da expo de Iago Xastre

Los “lugares” de Iago Xastre que se transforman en lenguaje reinauguran Sarao Gallery
Redacción
Los integrantes del grupo son Beatriz Lumbreras, Sofía Alegre, Óscar Gallego y Enrique Pastor

Un concierto enseña a apreciar el tesoro custodiado por Ferrabosco
Redacción
En el acceso al mercado desde la carretera de Castilla se están realizando trabajos en las canalizaciones

Recimil se posiciona como uno de los barrios con más obras públicas en marcha
J Guzmán