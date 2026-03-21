Recordando el ‘Capirotazo’, el “golpe de gracia” de un obispo que no quería capuces y logró dejar a Ferrol sin procesiones

Cofrades del Santo Entierro sin capuz el Viernes Santo de 1971 Arjo / 'Ferrol Diario'

“Las orientaciones cristianas de la Semana Santa no pueden estar dictadas, determinadas ni orientadas por motivos profanos, como serían la brillantez puramente exterior, la atracción turística y la fama tradicional, sino únicamente por razones religiosas, como la expresión clara de la fe, amor sagrado y esperanza en un ambiente de oración”.

Estas palabras, que acaban de cumplir 55 años, las firmó el obispo de Mondoñedo-Ferrol de la época, Miguel Ángel Araújo Iglesias, el 13 de febrero de 1971, y con ellas trasladó la prohibición de llevar capuz en los cortejos de la Pasión ferrolana, una medida que llegó a dejar prácticamente en blanco el procesionario de la ciudad por la masiva protesta de las hermandades.

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El conocido como ‘Capirotazo’ sonó tan rotundo y definitivo que muchos temieron el fin de la Semana Grande tal y como la conocían, al menos, desde que ocho capuchones se revistieron por primera vez de penitentes con sus capuchones tapándoles la cara el Viernes Santo de 1939 para acompañar a la Virgen de Dolores. Pero aquello, tres décadas más tarde, se veía lejano.

El Cristo de los Navegantes saliendo en procesión en 1971 Arjo / 'Ferrol Diario'

“Imagino que era la fuerza del clero midiéndose ante unas procesiones que eran muy numerosas, sobre todo en las iglesias importantes de Ferrol”, subraya César Carreño, profesor e historiador, señalando además a “la presión del Concilio Vaticano II mal entendida”. En la misma línea se posiciona Francisco Vázquez Fontenla, ‘Pancho’, un histórico de la Semana Santa ferrolana, tildando de “tontería” aquello de que “no podíamos llevar capirote porque los curas progresistas lo veían muy mal, pero lo gracioso es que en Viveiro siguieron llevándolo”, destaca, trasladando que él fue uno de los cofrades de la Dolorosa que salió sin capuz aquel 1971.

Ese año, con el miedo y la tristeza en el cuerpo, la mujer del recordado Justo Brotons Rey le animó a empezar a documentar procesiones y a guardar los recortes de prensa a los que se sumaron después cintas de audio y vídeo que hoy conforman, gracias a su hijo, una fuente indispensable y de libre consulta en ‘Cronología de una Pasión’.

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Capuz al brazo

Y es que la denuncia de la prensa del momento, al menos en el 71, fue más bien escasa para esquivar la censura de las autoridades eclesiásticas. En ‘Ferrol Diario’, de hecho, ese primer año de prohibición únicamente se encuentran tres menciones.

Una viñeta de humor gráfico sobre el tema publicada en 'Ferrol Diario' en la Semana Santa de 1972

Una, el Lunes Santo (6 de abril), donde dicen que “hay que hacer constar que este año la Semana Santa no contará con la mayor parte de sus tradicionales procesiones, ya que casi la totalidad de las cofradías han decidido no salir en los desfiles procesionales”; otra, en la nota que publica en sus páginas la hermandad de Esteiro, “la procesión irá encuadrada por todos los cofrades con hábito y sin capuz”; y la última, el Domingo de Resurrección, en la crónica sobre el Viernes Santo: “(...) vistiendo sus tradicionales ropajes, pero con el capuz al brazo de acuerdo con las normas impartidas por el Obispado recientemente”.

Finalmente, de las trece procesiones que tenían que recorrer Ferrol ese año, cinco de ellas fueron suspendidas en señal de protesta (Ecce Homo, Jesús de la Columna y María Santísima de la Paz, la Virgen Blanca de la Merced, el Encuentro y la Soledad) y una sexta, La Borriquita —que salía a las 16.30 horas del Carmen el Domingo de Ramos—, se canceló por la lluvia.

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Además, el trono de San Juan no procesionó en ninguno de los cortejos que, asimismo, vieron mermado el número de participantes, como es el caso de la Angustia: “De 1.500 han salido aproximadamente unos 300”, recogió Brotons, subrayando que la Orden Tercera no salió en ningún desfile procesional.

Cofrades de las Angustias destapados en la procesión del Jueves Santo de 1971 Arjo / 'Ferrol Diario'

Lo que sí publicó el ‘Ferrol Diario’ fue una carta al director, firmada por José Luis Antón, en la que se hablaba de la “frustración de una ciudad entera por la brusca caída de las celebraciones” y se insistía en que el pueblo estaba “indignado ante el golpe de gracia que se le ha dado” al “intentar suprimirlas de golpe y porrazo al prohibir los capirotes”.

Añadía que los capuces forman parte del hábito y “permiten al penitente huir de la ostentación”, refiriendo además que la Dolorosa se encontró con la iglesia cerrada cuando regresó de San Julián en ‘Os Caladiños’: “Inaudito, ¿verdad? Pues encontró cobijo en el bajo de la casa de al lado”.

Solo dos cortejos

El ‘Capirotazo’ le dio asimismo la puntilla a la Cofradía de la Merced, que no volvió a procesionar hasta su refundación en el 2000 y que vio desaparecer a su imagen titular, la Virgen Blanca. “Conservamos de ella todo el ajuar, hasta las enaguas; pero nada se supo de su cara y las manos”, dice Carreño, confirmándolo Vázquez Fontenla, que era además el hermano mayor de la entidad. Ambos coinciden en que la relación del clero con la Semana Santa se ha normalizado por completo y hay total armonía en la actualidad.

Otra tira cómica publicada en 'Ferrol Diario'

No obstante, difieren en cuanto al año 72, puesto que el primero relaciona la prolongación de la medida de Araújo a los sucesos producidos tras el asesinato de Amador y Daniel —la Pasión empezaba dos semanas después—, y el segundo los desvincula. Sea como fuere, lo cierto es que ese año el plante fue casi total: solo salió el Cristo de los Navegantes —un cortejo ya de por sí sin capuchones— y la Caridad y el Silencio, por tener que cumplir con la limosna al Hospital de Caridad.

Este año ‘Ferrol Diario’ sí dio cabida al tema y, de hecho, antes de empezar las procesiones ya realizó una encuesta ciudadana en la que quedó patente que la opinión pública estaba a favor de la postura de las hermandades. Asimismo, publicó dos notas oficiales de Dolores y Angustias, confirmando que la primera no tendría procesiones y que la segunda solo saldría el Sábado Santo, pero sin llevar puesto el hábito.

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También incorporó viñetas de humoristas gráficos e incluso le preguntó por la polémica a Alfredo Martín, por aquel entonces alma mater de la Cofradía de la Orden Tercera y que acababa de clausurar otra exitosa edición de su ‘Passio’. Decía que se había notado la cancelación de las procesiones, que le daba “pena que no salgan”, cuando se trata de “espectáculos piadosos muy bonitos”.

Añadía que él sí estaba a favor del capuz y que con el ‘Capirotazo’, “se mata a la ciudad. Antes la Semana Santa era algo único. Había por las calles más bullicio que nunca, incluso más que en las fiestas de verano. Venía gente de todas partes y ahora, como no hay, hasta se van los de aquí”.