Recimil se posiciona como uno de los barrios con más obras públicas en marcha

En el acceso al mercado desde la carretera de Castilla se están realizando trabajos en las canalizaciones Jorge Meis

El barrio de Recimil es, a día de hoy, una de las áreas del término municipal de Ferrol que simultanea un mayor número de intervenciones públicas. En la actualidad, se encuentran en marcha cuatro obras de rehabilitación exterior y una de interior –que afecta a un total de seis viviendas–, a las que se suman la pavimentación del entorno del mercado y la reforma del histórico Bambú Club, transformándolo en el futuro centro social del área.

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Atrás quedan, por tanto, los tiempos en los que se apostaba por demoler toda la zona y reconstruirla de cero como única solución a sus problemas estructurales y socioeconómicos. Así, si bien se trata de un proceso largo y costoso, el barrio comienza, poco a poco, a mostrar una nueva cara que, en un futuro, deberá complementarse con otras medidas de corte social, además del necesario censo de viviendas vacías que lleva varios mandatos de retraso.

“Os investimentos expostos na mellora das envolventes dos edificios públicos, a creación dun novo centro social para o barrio e a mellora dos accesos ao mercado municipal responden a unha visión clara: unha aposta polo barrio de Recimil dentro do proxecto de cidade deste goberno local”, aseveró esta semana la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García. A este respecto, la edila ferrolana defendió que las actuaciones no buscan ser únicamente un refuerzo de las infraestructuras, sino también “da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”, recordando que todas las obras se basan en un modelo “de desenvolvemento urbano sostible, próximo e centrado nas persoas”.

Las obras en el Bambú Club se retomaron esta misma semana Jorge Meis

De igual modo, la responsable de Urbanismo señala que a todos estos proyectos se sumarán en un futuro los aglomerados de la carretera de Castilla, el último tramo de la avenida de As Pías –esta última con graves deficiencias en su conexión con Dez de Marzal– y de la calle Euzkadi, las tres aún en fase de redacción. Asimismo, también hace mención a la renovación de las instalaciones deportivas del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Ángela Ruíz Robles, que supusieron una inversión de 46.000 euros sufragados a través de un convenio con la Consellería de Educación.

Rehabilitación

En cuanto a las actuaciones en sí y comenzando por las de rehabilitación, como se señaló hay cinco actuaciones en marcha en diferente grado de ejecución. La más avanzada, por su fecha de licitación, es la que se está haciendo en las unidades vecinales 1 a 4 de la calle Neda. El proyecto, adjudicado en agosto de 2025 a Xestión Ambiental de Contratas –y formalizado un mes después– por 1.032.283 euros, con impuestos incluidos, cuenta además con una subvención de 999.000 de fondos europeos Next Generation, de los cuales 36.000 están destinados específicamente para la retirada de amianto.

En este caso, los trabajos parecen haberse dividido en dos fases, una para los números 3 y 4, sobre los que ya se está actuando, y otra para el 1 y 2, que comenzará, presumiblemente, cuando finalice la primera o, al menos, cuando alcance sus últimos compases. Así, la totalidad de la fachada de estos dos números, incluido el segmento sobre el túnel que conecta con As Pontes, está ya cubierto con andamios y las carpinterías exteriores en ambas caras del bloque, incluido el lateral, han sido retiradas. De igual modo, la mayoría de las nuevas ventanas –que siguiendo el modelo de rehabilitación del barrio son de aluminio, con apertura interior y rotura del puente térmico– han sido instaladas, por lo que ahora las labores se están centrando principalmente en la colocación de los paneles aislantes SATE en las paredes, comenzando con la parte trasera del inmueble, casi completada.

El andamiaje de Castilla 22 almacenado en un lateral del edificio Jorge Meis

En cuanto a las dos unidades vecinales de la carretera de Castilla –8 y 22, dando continuidad esta última a las ya finalizadas en los bloques 1 a 4 de Dez de Marzal–, ambas se encuentran en puntos muy tempranos de ejecución, pese a haber sido ambas adjudicadas el pasado mes de diciembre, la primera a Eiffage por 265.606 euros y la segunda a Xestión Ambiental de Contratas por 351.529 –las dos cuentan con ayudas Next Generation–. Curiosamente, el edificio situado en el número 8 es el más avanzado, aun cuando hubo que repetir la licitación tras ajustar su presupuesto después de quedar desierta la primera convocatoria.

En este caso, los andamios ya están colocados en la parte trasera y en los dos laterales, habiéndose retirado parte de las antiguas carpinterías pero sin haber actuado en las ventanas. En este edificio, además, se trabajará en las diferentes canalizaciones y bajantes, pero una vez se haya concluido con las fachadas. En el frontal, no obstante, se está interviniendo en estos momentos en las canalizaciones bajo la acera –concretamente en una esquina del acceso al mercado municipal–, por lo que esta cara carece de momento de andamiaje y no se ha comenzado a actuar.

En el número 22, por otra parte, las obras todavía no han comenzado –posiblemente por una intervención menor, también en las canalizaciones bajo la acera en la intersección con Dez de Marzal– y los andamios permanecen almacenados y sin montar en un lateral del inmueble. De este modo, se espera que esta unidad vecinal sea, de las tres que ya se encuentran en ejecución, la que acumule un mayor retraso, dado que el contrato se formalizó el 19 de diciembre y cuenta con un plazo de conclusión de seis meses, por lo que debería finalizar en junio –el del número 8 se firmó el acta de replanteo en enero y el período termina en mayo, al igual que las de Neda 1-4–.

La actuación en la unidad vecinal 1-4 de la calle Neda se está realizando en dos fases Jorge Meis

Por último, las obras en el cuarto bloque de viviendas, el situado en la calle Ares 3-4 –y que continuará las actuaciones realizadas en el 1-2, ya concluidas–, fueron adjudicadas y formalizadas este mismo mes de marzo, por lo que no han comenzado todavía. El proyecto, que se anunció por primera vez en abril de 2025 pero que hubo que actualizar y repetir la licitación al quedar desierto, será acometido también por Xestión Ambiental de Contratas por 523.320 euros –también sufragados con fondos europeos Next Generation–.

En cuanto a la rehabilitación interior de seis viviendas en la calle Narón, el contrato se licitó por lotes –uno por portal, dos con un hogar cada uno y los restantes con dos– a finales del mes de enero. El encargo, que acometerán las empresas Camogas y Ámbitos por un importe conjunto de unos 300.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de seis meses –uno por cada apartamento–. Cabe señalar que las obras contemplan tanto la reforma interior completa de cada uno, como el suministro de equipaciones y electrodomésticos básicos.

Mejoras en el barrio

Las otras dos grandes actuaciones, la pavimentación del contorno del mercado municipal de Recimil y la reforma del Bambú Club, avanzan según el calendario municipal. La primera, adjudicada a Civis Global por 153.962 euros el 26 de noviembre –y formalizada el 19 de diciembre–, ya se encuentra prácticamente finalizada. La intervención comprendía la retirada de las losas de hormigón que conformaban el firme, que presentaban un estado de deterioro muy elevado, y tras sanear la superficie, la aplicación de una nueva capa uniforme de este material. Esta fase, por tanto, ya ha terminado y solo faltaría reponer la señalización horizontal para concluir las actuaciones.

Explanada ya pavimentada en uno de los laterales del mercado municipal EC

En cuanto a la transformación del Bambú Club en el futuro centro social de Recimil, el proyecto no parece presentar retrasos, pese a que estuvo paralizado durante más de dos meses mientras se definían los siguientes pasos en los trabajos. En este caso, las labores fueron adjudicados a Prosema por 435.224 euros en octubre, si bien el contrato no se formalizó hasta noviembre y las actuaciones no se iniciaron hasta diciembre. Sin embargo, como explicó la responsable de Urbanismo en su momento, el proyecto se redactó con un plazo de ejecución muy generoso –de nueve meses–, de cara a no tener demoras de presentarse algún imprevisto. Las labores se retomaron esta misma semana y antes del parón ya se había abierto el nuevo acceso, se habían tirado buena parte de los tabiques interiores y se colocó la primera capa del firme con tecnología ‘cavity’.