Los “lugares” de Iago Xastre que se transforman en lenguaje reinauguran Sarao Gallery

Sarao Gallery inauguración da expo de Iago Xastre Jorge Meis

Ya está disponible en Sarao Gallery, en la carretera de Catabois, la exposición de Iago Xastre ‘Lugar llamado ser’, que precisamente sirvió para reabrir el espacio después de meses de cierre obligado debido a un conjunto de causas. Con todo a punto, este sábado se inauguró esta muestra, que responde a la perfección a uno de los pilares de la galería, que se refuerza aún más en esta nueva etapa: “descubrir a los artistas más emergentes de lo emergente”.

Desde Sarao pueden por fin tachar de su lista la deuda pendiente de exponer en su galería el talento de Iago Xastre, que ya tenían previsto para el año pasado. Así, vuelven a la carga con una muestra en la que los paisajes no se representan, sino que adquieren forma de lenguaje, atravesados por lo natural.