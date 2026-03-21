La supuesta duplicidad en la contratación en Castilla 8 se debe a dos proyectos diferentes

La actuación tramitada en febrero era de urgencia y no podía esperar a la rehabilitación del inmueble Jorge Meis

El pasado miércoles, 18 de marzo, el grupo municipal del PSOE denunció una supuesta duplicidad en la contratación de la rehabilitación exterior del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla. Los socialistas señalaron, a través de una nota de prensa, que el gobierno local había tramitado la actuación primero a través de un contrato menor en febrero de 2025 – adjudicado a Prace por 41.483 euros– y luego mediante un encargo general en septiembre –que, como se señaló, quedó desierto en octubre y se retomó en noviembre, otorgándosele en diciembre a Eiffage por 265.606 euros–, exigiendo al alcalde, José Manuel Rey, que aclarase la situación.

Finalmente ha sido la Concejalía de Urbanismo la que ha aportado las explicaciones pertinentes, detallando que se trataba de dos intervenciones diferentes impulsadas por dos negociados distintos. Así, la primera de las actuaciones partió del departamento de Obras, al frente del cual se encuentra José Tomé, y se trataba de unos trabajos puntuales en uno de los pisos que componen el bloque. En este sentido, desde el área que preside Blanca García se insistió en que se trataba de unas labores de urgencia y que no podían esperar a que finalizase la tramitación de la rehabilitación integral.

La segunda, por tanto, fue tramitada por Urbanismo siguiendo el calendario de intervenciones contemplado en el convenio para la rehabilitación de estos inmuebles firmado en 2023.