“Excursión a Ferrol del Caudillo”: el anuncio propio del NO-DO que publica en 2026 una empresa de Santiago

Detalle del cartel promocional que se puede ver en Santiago

Aunque el pleno del Concello decidió en diciembre de 1982 que la ciudad dejase de ser “El Ferrol del Caudillo”, lo cierto es que todavía el artículo sigue saliendo de la boca de muchos cuando hablan de ella desde fuera de Galicia.

Por eso, llama mucho la atención que sean empresas gallegas las que hagan uso de este topónimo reseso, incluyendo además el ‘apellido’ franquista para tratar de publicitar una visita cultural a la urbe. Se trata de las compañías Autocares de Santiago y Lázara Bus, que organizan para el próximo sábado 18 de abril un trayecto al santuario cedeirés de San Andrés de Teixido y un recorrido por los puntos más visitables del callejero ferrolano.

La oferta, que incluye la comida, tiene un precio de 55 euros. No obstante, mientras que para hablar de la capilla añaden el emblemático “vai de morto o que non foi de vivo”, se ponen mucho más ‘castizos’ cuando se trata de la ciudad naval, a la que no dudan en llamar “Ferrol del Caudillo” en los carteles que anuncian la excursión y que están pegados en varias ubicaciones de la ciudad de Santiago.

Explicación

Este periódico se ha puesto en contacto con los organizadores para tratar de averiguar si ha sido un error, pero lo cierto es que parece hecho con premeditación y dándole al término un carácter folclórico, obviando en todo momento que se trata de una denominación que lleva en desuso más de 40 años.

Son “cosas de toda la vida”, contestan al otro lado de la línea del teléfono, incrédulos ante el asombro y rechazo que produce ver, en pleno siglo XXI, un cartel más propio de los boletines del NO-DO que de una publicidad difundida por empresas gallegas.

“Intentaremos cambiarlo”, consienten, poco o nada convencidos de su error. ¿Incluirán en su excursión una parada en el número 136 de la calle María? Veremos.