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Ferrol

El Jofre se tiñó de amarillo y azul para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down

En el encendido tomaron parte Teima Down y el alcalde y la edila de Benestar Social

Redacción
21/03/2026 22:19
Jofre, Día Síndrome de Down
Jofre, Día Síndrome de Down
Martín Barreiro
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El teatro municipal Jofre se iluminó ayer de azul y amarillo con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Persoas con Síndrome de Down

En el acto de encendido estuvieron presentes representadas de la asociación Teima Down, de Ferrol, así como el alcalde, José Manuel Rey, y la edila de Benestar Social, Rosa Martínez.

Además, se procedió a la lectura de un manifiesto por la promoción de la autonomía personal por parte de usuarios de la entidad.

Jofre, Día Síndrome de Down
 Día Síndrome de Down
Martín Barreiro

La celebración de esta efeméride fue instaurada este día  por la Federación Internacional del Síndrome de Down, por ser el tercer mes para representar la triplicación (trisomía) del cromosoma 21 que causa el síndrome de Down.

Este año el acto central del Movemento Down en Galicia se celebró en Lugo, donde se entregaron los XI Premios Down Galicia, que tienen por objetivo reconocer el trabajo a favor de la promoción de la autonomía e igualdad de las personas con este síndrome.

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