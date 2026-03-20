Quejas de pacientes por no avisar de la suspensión de sus citas con motivo de la huelga sanitaria

Arquitecto Marcide Jorge Meis

La huelga sanitaria que afecta a los servicios de esta y demás áreas de la comunidad gallega afecta en el día a día de la atención a pacientes, pese a a que los servicios mínimos garantizan la prestación de urgencia.

Ya se han presentado reclamaciones en el CHUF como consecuencia de llamadas a usuarios para la realización de pruebas con escasos días de antelación y, una vez presentados, se les comunica que no se les atenderá.

E.P.S., uno de los afectados, señala que se le citó para una radiografía que no se le realizó por la huelga. Reclama que se les avise para no tener que desplazarse “al tener una persona dependiente, aparte de perder un tiempo que es sagrado”.

Seguimiento de la huelga

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado este viernes por el 5,97% en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; por el 7,04% en el Complexo Hospitalario de Ourense; y el 3,64% en el Complexo Hospitalario de Pontevedra. No tuvo seguimiento en el Complexo Hospitalario de A Coruña; en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; ni en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

El paro no tuvo seguimiento en el turno de tarde de este viernes en el caso de los hospitales comarcales.

En cuanto al seguimiento en Primaria en el turno de tarde, por áreas sanitarias, fue el siguiente: área sanitaria de A Coruña y Cee, 3,16%; área sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza, 1,75%; área sanitaria de Ferrol, 2,78%; área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 4,76%; área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, 5%; y área sanitaria de Vigo, del 8,13%.

El paro en Primaria no fue secundado esta tarde en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de tarde alcanzó el 2,38%.

El Servizo Galego de Saúde contó en la jornada del viernes con la cobertura del 100% de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.