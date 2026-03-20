Los María Casares premian a la actriz ferrolana y “madre” de la organización, Luma Gómez

Gómez también trabajó en Madrid, en labores como la creación de ATIP o la comisión impulsora del régimen de artistas de la Seguridad Social Cedida

El Premio de Honra Marisa Soto que se entrega en el marco de los XXX María Casares “tiene” el nombre de la actriz ferrolana Luma Gómez, que recibirá su galardón en el evento que tendrá lugar el 8 de abril en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia –AAAG–, que organiza los María Casares, creó el premio honorífico que ahora recibe Luma Gómez en 1997, precisamente, con el objetivo de reconocer trayectorias consolidadas que hayan influido especialmente en el desarrollo de las artes escénicas en la Comunidad con una contribución sostenida en el tiempo.

En el caso de la ferrolana, son más de cuatro décadas las que lleva dedicadas a su carrera teatral, que no solo destaca por su calidad a la hora de interpretar sino también por su compromiso constante con el tejido profesional y asociativo, contribuyendo así a construir y dignificar el teatro gallego.

La presidenta de la AAAG, Eva Fórneas recordó que Gómez “fundou e cofundou tanto esta asociación como compañías teatrais. Sempre estivo concienciada coa profesión, cos dereitos e coas loitas sindicais. Comprometida co feminismo, coas compañeiras e compañeiros, nunca deixou de se dedicar ao teatro”, valoró.

Perfil

Luma Gómez (Ferrol, 1951) se inició en el mundo de la interpretación en la compañía amateur Teatro Estudio antes de trasladarse a Madrid, donde participó en iniciativas clave como la creación de ATIP o la comisión que impulsaría el régimen de artistas de la Seguridad Social.

Volvió a Galicia en 1977, y desde entonces fundó, junto a Eduardo Alonso, las compañías Teatro Andrómena (en 1979) y Teatro do Noroeste (1987), una de las de mayor referencia en la actualidad. Entre medias, formó parte de la obra fundacional del Centro Dramático Galego.