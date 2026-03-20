Los jardines de San Francisco y zonas verdes de la ciudad mejoran su imagen de cara a la Semana Santa

Jardines de Herrera obras de puesta a punto Daniel Alexandre

Si bien es cierto que desde principios de este mes de marzo las zonas ajardinadas de la ciudad han empezado a lucir nueva flor de temporada, como los tulipanes que adornan desde entonces los espacios verdes, estos últimos días la atención de los operarios de la empresa municipal de Parques y Jardines con las zonas de paseo es más intensa, con motivo de la proximidad de la Semana Santa.

Teniendo en cuenta que a partir del último fin de semana de este mes se producirá una masiva llegada de visitantes para disfrutar de unas vacaciones y las procesiones de las distintas Cofradías, espacios como los jardines de San Francisco han experimentado en solo unos días un importante cambio.

Jardines San Francisco Jorge Meis

El muro que da a la cuesta de Mella, que sirve de mirador hacia el Arsenal y la ría no muestra ni atisbo de los grafitis que la pasada semana ensuciaban la zona. Se ha pintado todo el muro, se ha limpiado la cristalera que sirve de acceso desde el jardín al Museo de la Semana Santa, se han reparado los bordes de piedra de los jardines y se ha acondicionado la zona verde.

Se están reponiendo todavía las piedrecillas en los espacios de paseo que se van perdiendo con el tránsito peatonal y hasta el Marqués de la Ensenada luce mejor en un entorno, desde ahora, más agradable.