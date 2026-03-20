Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los jardines de San Francisco y zonas verdes de la ciudad mejoran su imagen de cara a la Semana Santa

La empresa municipal se afana en el pintado de miradores, ajardinamientos y limpiezas

Redacción
20/03/2026 22:41
Jardines de Herrera obras de puesta a punto
Jardines de Herrera obras de puesta a punto
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Si bien es cierto que desde principios de este mes de marzo las zonas ajardinadas de la ciudad han empezado a lucir nueva flor de temporada, como los tulipanes que adornan desde entonces los espacios verdes, estos últimos días la atención de los operarios de la empresa municipal de Parques y Jardines con las zonas de paseo es más intensa, con motivo de la proximidad de la Semana Santa. 

Teniendo en cuenta que a partir del último fin de semana de este mes se producirá una masiva llegada de visitantes para disfrutar de unas vacaciones y las procesiones de las distintas Cofradías, espacios como los jardines de San Francisco han experimentado en solo unos días un importante cambio.

jardines san Francisco
Jardines San Francisco
Jorge Meis

El muro que da a la cuesta de Mella, que sirve de mirador hacia el Arsenal y la ría no muestra ni atisbo de los grafitis que la pasada semana ensuciaban la zona. Se ha pintado todo el muro, se ha limpiado la cristalera que sirve de acceso desde el jardín al Museo de la Semana Santa, se han reparado los bordes de piedra de los jardines y se ha acondicionado la zona verde.

Se están reponiendo todavía las piedrecillas en los espacios de paseo que se van perdiendo con el tránsito peatonal y hasta el Marqués de la Ensenada luce mejor en un entorno, desde ahora, más agradable.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jardines de Herrera obras de puesta a punto

Los jardines de San Francisco y zonas verdes de la ciudad mejoran su imagen de cara a la Semana Santa
Redacción
El ideal gallego

Las obras de la estación de A Coruña afectarán la próxima semana a la conexión con Ferrol
Redacción
Casino Mesa redonda sobre la música cofrade en la Semana Santa

Las agrupaciones musicales protagonizan una mesa redonda en el Casino
Redacción
Álbum Semana Santa Ferrol

La mejor versión del álbum de cromos de las cofradías ya se puede comprar en kioscos
Redacción