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Ferrol

Levantamiento de actas previas para la fase 1 del saneamiento de la zona rural

La cita tendrá lugar entre los días 4 y 7 de mayo en el centro cultural Torrente Ballester

Redacción
20/03/2026 19:14
El teniente de alcalde y el concejal de Obras explicando el proyecto el pasado verano
El teniente de alcalde y el concejal de Obras explicando el proyecto el pasado verano
Emilio Cortizas
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El área de Urbanismo del Concello de Ferrol convocó esta semana a los propietarios de las fincas afectadas por las obras de la primera fase del saneamiento del rural al acto de levantamiento de actas previas. Como se recordará, dada la extensión de las obras y la cantidad de dueños de terrenos afectados, desde el Concello se optó por declarar la intervención de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de estas tierras de cara a agilizar las obras.

Así, el tablón de anuncios de la web municipal ferrolana incorporó recientemente el mencionado aviso, así como una relación de las parcelas –son 79 terrenos, pero muchos pertenecen a más de una persona o bien a una sociedad– para que, en caso de error, puedan presentar sus correspondientes alegaciones antes del acto en sí, que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de mayo en el centro cultural Torrente Ballester. Los interesados, de este modo, pueden consultar en el segundo anexo de la publicación el día y la hora a la que tendrán que acudir al levantamiento.

Como se recordará, el expediente de expropiación se aprobó en Xunta de Goberno Local el pasado 2 de marzo. Según los cálculos del gobierno local, se verán afectados unos 8.035 metros cuadrados de superficie entre las 79 parcelas, por lo que se estima que supondrá un coste de unos 50.000 euros. Esta fase inicial, denominada 1A –la primera etapa se dividió en dos para facilitar la tramitación y ejecución del proyecto– cuenta con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros y permitirá conectar a la red general de suministro a unos 4.700 vecinos.

Así, se completará el sistema de colectores entre Valón, Doniños y A Cabana a través de unos trece kilómetros de tuberías y siete puntos de bombeo. La segunda parte, la 1B, afectará a las San Xurxo, O Cofurco y la cuenca del río Sardiña, mientras que la 2 aún se encuentra en fase de redacción del proyecto.

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