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Ferrol

Las obras de la estación de A Coruña afectarán la próxima semana a la conexión con Ferrol

Para garantizar la movilidad durantedos jornadas, Renfe fletará  autobuses taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Ferrol

Redacción
20/03/2026 22:35
los trenes se sustituirán por buses
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Renfe ha programado un plan alternativo de transporte los días 27 y 28 de marzo para garantizar la movilidad de sus clientes durante las obras que Adif va a realizar en la infraestructura en la estación de A Coruña. 

Según traslada la propia Renfe, la realización de los trabajos es “incompatible” con la circulación de trenes, viéndose afectados los últimos servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, las circulaciones con origen o destino a la estación herculina.

Esta afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos, que realizarán una parte del trayecto en automóvil.

De este modo, se va a desplegar un plan de transporte por carretera alternativo para los trayectos que conectan Ferrol y la ciudad herculina.

Además, debido al aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, para mantener el horario de las paradas intermedias es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña, mientras que los horarios de llegada pueden retrasarse.

Adicionalmente, desde la compañía hacen hincapié en que por necesidades operativas derivadas de estas actuaciones, durante los días 29, 30 y 31 algunos servicios registrarán alteraciones en sus tiempos de viaje por lo que se recomienda consultar los horarios antes. Para garantizar la movilidad durante esas dos jornadas, Renfe fletará 53 autobuses y diez taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol.

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