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Ferrol

Las agrupaciones musicales protagonizan una mesa redonda en el Casino

La cita sirvió para conocer más a las bandas, su aportación a Ferrol, e incluso abrir debate

Redacción
20/03/2026 22:26
Casino Mesa redonda sobre la música cofrade en la Semana Santa
Samuel, de Jesús Nazareno; Vicky, de Buena Muerte; Sanesteban, presentador; Jonathan, de Nuestra Señora do Nordés OJE, y Iago, de Virgen del Carmen
Jorge Meis
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“Aportación de las bandas y agrupaciones musicales a la cultural musical y a la sociedad ferrolana” fue el título de la mesa redonda que se celebró ayer en el Casino Ferrolano a iniciativa de la Asociación Cultural Musical ‘Porta do Dique’ de la Coral Polifónica Ferrolana. Participaron responsables e integrantes de cuatro formaciones de la ciudad. 

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