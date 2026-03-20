Las agrupaciones musicales protagonizan una mesa redonda en el Casino

Samuel, de Jesús Nazareno; Vicky, de Buena Muerte; Sanesteban, presentador; Jonathan, de Nuestra Señora do Nordés OJE, y Iago, de Virgen del Carmen Jorge Meis

“Aportación de las bandas y agrupaciones musicales a la cultural musical y a la sociedad ferrolana” fue el título de la mesa redonda que se celebró ayer en el Casino Ferrolano a iniciativa de la Asociación Cultural Musical ‘Porta do Dique’ de la Coral Polifónica Ferrolana. Participaron responsables e integrantes de cuatro formaciones de la ciudad.