Ferrol
Las agrupaciones musicales protagonizan una mesa redonda en el Casino
La cita sirvió para conocer más a las bandas, su aportación a Ferrol, e incluso abrir debate
“Aportación de las bandas y agrupaciones musicales a la cultural musical y a la sociedad ferrolana” fue el título de la mesa redonda que se celebró ayer en el Casino Ferrolano a iniciativa de la Asociación Cultural Musical ‘Porta do Dique’ de la Coral Polifónica Ferrolana. Participaron responsables e integrantes de cuatro formaciones de la ciudad.