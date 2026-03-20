La mejor versión del álbum de cromos de las cofradías ya se puede comprar en kioscos

Los cromos han mejorado su acabado en este 2026 Daniel Alexandre

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina reaparece uno de los imprescindibles desde que surgió en 2024: su álbum de cromos, con pegatinas de todas las cofradías de Ferrol y sus imágenes titulares en los cortejos.

Se puede encontrar en kioscos, pero también en papelerías o estancos, entre otros establecimientos, y este año 2026, además, está todavía mejor de precio: 5 euros por el librillo con tres paquetes de adhesivos. Después, cada sobre se adquiere por un euro.

Hay nueve fotografías de cada una de las procesiones que componen la Pasión ferrolana, un total de 180 estampillas que han perfeccionado asimismo su acabado, que ahora es laminado con brillo.

Al otro lado del objetivo de la cámara está Chisco Ayguavives en la mayoría de instantáneas, pero también han colaborado Ferrol Cofrade, Carlos Tellado, Luis Alfaro y la Junta de Cofradías y Hermandades.

Animan, de hecho, a personas aficionadas a la fotografía que quieran participar en la próxima edición del álbum, para que haya “variedad de enfoques”, a que envíen un máximo de nueve imágenes por cada procesión ferrolana al WhatsApp de la organización: 629 566 902.