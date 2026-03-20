La cuarta edición de la Festa do Marisco supondrá una “nueva etapa” para el evento gastronómico

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol presentando la nueva edición Daniel Alexandre

El puerto interior de Ferrol acogerá, del 27 de marzo al 5 de abril, la cuarta edición de la Festa do Marisco. El evento gastronómico, que ya es una cita inseparable de la Semana Santa ferrolana, fue presentado este mediodía en un acto celebrado en la sala Curuxeiras por el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de la ciudad naval, Gustavo Chacartegui, así como por el teniente de alcalde, Javier Díaz, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros –ambas, entidades colaboradoras–.

La propuesta, además, entrará en una “nueva etapa” en esta ocasión, afirmó el máximo responsable del pósito, dado que no solo se consolida como un evento de referencia en el sector, sino que también busca ampliar horizontes, con una programación más variada y cuantiosa. “La fiesta ha ido creciendo con los años. Hemos visto que cada vez tenía más afluencia, más repercusión”, afirmó el patrón mayor, señalando que incluso en días de mal tiempo, como los registrados durante la anterior edición –y que obligaron a suspender algunos días las actividades– la gente seguía acudiendo a degustar el marisco de la ría.

En este sentido, Chacartegui señaló que uno de los objetivos de recuperar esta cita –que ya se había celebrado con anterioridad, pero que se institucionalizó hace cuatro años– no es otro que lograr que el producto local “tenga apellido”, es decir, que sea sinónimo de calidad. Y es que, como explicó el representante, el hecho de que tenga esa repercusión tiene un impacto directo en su precio y, con ello, en las ganancias de un sector que se encuentra en horas bajas –a modo de ejemplo, expuso que las últimas estadísticas muestran beneficios similares a los de años atrás pese a contar con menos género–. “Queremos poner al marisco de aquí en el sitio que se merece”, reivindicó, enumerando algunas de las iniciativas que organiza o en las que participa el pósito, como la fiesta infantil de verano o la del choco de Caranza.

Apoyo al sector

“Creo que, además de ser un aliciente para la Semana Santa, es una fiesta gastronómica que no va a dejar indiferente a nadie, pero que además va a tener actividad musical y cultural”, afirmó por su parte el teniente de alcalde, Javier Díaz, animando a todos los vecinos de Ferrol y su comarca a participar en la propuesta. De igual modo, el edil ferrolano defendió que la urbe naval “es una ciudad que ilusiona, que está de moda y de oportunidades”, aseguró, al tiempo que ponía en valor la evolución socioeconómica del municipio, aseverando que se está “saliendo de ese pozo en el que nos encontrábamos estos últimos años”.

Martina Aneiros, por otro lado, afirmó que, con esta cuarta edición de la iniciativa, “creo que podemos decir que ya se consolida como uno de esos eventos que forman parte del calendario” municipal. De igual forma, la representante destacó el gran trabajo organizativo de la Cofradía de Pescadores, incidiendo en “el esfuerzo que hay detrás de este cartel, tan amplio y variado, que se va a desarrollar en paralelo a la Semana Santa” “Hablar de la Festa do Marisco es hablar de muchas cosas, de la necesidad de concienciar a la ciudadanía de lo importante que es la presencia de estos alimentos en nuestra dieta (...), de poner en valor el peso de una actividad económica fundamental en esta tierra”, aseveró, además de incidir en la calidad de los productos de lonja locales y la apuesta de la Xunta por esa promoción.

Propuestas

La Festa do Marisco de Ferrol quiere poder mirar de tú a tú a otros festejos gastronómicos de referencia en la Comunidad, como es su homóloga de O Grove –con 62 ediciones a sus espaldas– y, para ello, desde la Cofradía ferrolana se aboga por ir mejorando cada año sus propuestas e ir aprendiendo con cada colaboración.

Así, en esta ocasión han optado por redoblar su faceta musical, pero a su vez adaptándola a la realidad municipal. Tal y como explicó el patrón mayor, a raíz del éxito alcanzado el año pasado con la actuación de cantos de taberna, esta edición ampliará la propuesta, celebrando su primer certamen de esta modalidad artística, en el que participarán 16 formaciones de toda España y Portugal. Sin embargo, al contrario que en ejercicios previos, el área musical estará separada de la de comidas, de modo que se instalarán dos grandes carpas unidas por un pasillo de jaimas donde se instalará un mercadillo de artesanías.

De igual modo, se repetirá el programa de charlas de 2025, pero también se ampliará, de forma que el biólogo del pósito abordará diferentes facetas de la actividad marina, y otros expertos de otros ámbitos profundizarán sobre aspectos relevantes de la cultura ferrolana –la relación de las mismas aún no se ha desvelado, salvo una sobre la construcción naval–. Por otra parte, volverán a celebrarse ´showcookings´, si bien en esta ocasión se buscará dar mayor presencia a cocineros de la zona “muy buenos”, pero menos conocidos, para que muestren sus habilidades. Otra novedad de la edición será un coloquio con un percebeiro ‘tiktoker’ del pósito, conocido como Choiño, que realizará “unos directos” durante el festejo.

Faceta solidaria

Finalmente, Gustavo Chacartegui avanzó otras dos actividades que se espera que tengan una buena acogida entre los participantes. Por una parte, se realizará un simulacro de rescate marítimo en aguas de la ría con embarcaciones y un helicóptero –dando continuidad al homenaje celebrado en Fene en 2023 a Salvamento Marítimo–. Y, por otra, volverá a celebrarse el concurso de dibujo para los más pequeños, con la novedad de que los fondos recaudados con la venta de camisetas del diseño ganador –o de otras encargadas con dibujos no seleccionados– irá destinado a la reparación del trono de la Virgen del Socorro y del crucifijo de la capilla –uno, otro o los dos, dependiendo de la cuantía obtenida–. A mayores, volverá a contarse con hinchables para los más pequeños y actuaciones de baile de la academia UPA.