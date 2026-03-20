El 61% de los usuarios del Polo de Emprendemento de Ferrol en el presente 2026 son mujeres

Momento de la visita de la delegada territorial al recurso autonómico Daniel Alexandre

El pasado mes de noviembre, el Polo de Emprendemento de Ferrol inició una nueva etapa con el traslado de sus instalaciones del CIS de A Cabana al edificio de la Cámara de Comercio de A Coruña en Ferrol, en la calle María. Desde entonces, la actividad de este activo no ha hecho más que crecer, hasta el punto de que, desde comienzos del presente 2026, ha sumado 150 nuevos usuarios.

Así lo afirmó esta mañana la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, durante una visita a este recurso, en la que pudo conocer de primera mano su funcionamiento y algunos de los proyectos que se están fraguando con su ayuda. De este modo, la representante autonómica valoró que el 61% de los beneficiarios del servicio de asesoría de esta aceleradora de empresas son mujeres.

Otro dato de interés que resaltó la portavoz es que 48 de los proyectos que se están supervisando desde el Polo de Emprendemento están relacionados con el relevo generacional, principalmente de transmisión de negocio “por mor da xubilación dos actuais propietarios”. A este respecto, Aneiros Barros recordó que la Xunta cuenta con una línea de ayudas específicas para ello, conocidas como Bono Remuda –que están integradas en la orden de subvenciones unificada para autónomos–. Esta iniciativa cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros y el plazo de solicitud de las mismas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Por último, la delegada territorial puso en valor en buen funcionamiento de este recurso desde su creación en el año 2022, recordando que, desde entonces se han atendido más de un millar de proyectos y se ha ayudado a fundar unas 150 entidades jurídicas en el entorno de las tres comarcas.