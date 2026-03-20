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Cine gratuito

‘Decorado’, la película con firma de Ferrol que ganó el Goya 2026 de animación, gratis en el Jofre

La productora ferrolana Chelo Loureiro forma parte del equipo de este filme, dirigido por Alberto Vázquez, que se proyectará en el teatro local este domingo 22

Redacción
20/03/2026 21:36
'Decorado' es una fábula distópica que se mueve entre el humor y el terror
'Decorado' es una fábula distópica que se mueve entre el humor y el terror
Cedida
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El largometraje ganador del Goya a Mejor Película de Animación en este 2026, ‘Decorado’, que fue producida por la ferrolana Chelo Loureiro, se proyectará este domingo 22, a las 19.00 horas, en el teatro Jofre. La entrada es totalmente gratuita aunque las personas interesadas en asistir a este pase deberán retirar antes su invitación a través de la página web de Ataquilla.

La película que dirigió Alberto Vázquez se presenta con el subtítulo de ‘El mundo es un maravilloso escenario pero tiene un reparto deplorable’. Arnold es el protagonista, un ratón de mediana edad en medio de una crisis existencial en la que la muerte de su mejor amigo se convierte en un punto de inflexión que lo lleva a huir desesperadamente hacia algo que, al menos, se parece un poco a la libertad.

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