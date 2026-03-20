Buscan más figurantes para ‘Lobo’, lo nuevo sobre el primer asesino en serie de España que se rodará en Ferrol, Cabanas y A Capela

Luis Tosar en el papel que interpreta en la serie 'Lobo', de Vaca Films Cedida

La nueva producción de Vaca Films ‘Lobo’, protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, que cuenta la historia real de Manuel Blanco Romasanta (conocido como “el hombre lobo de Allariz”, el primer asesino en serie documentado en España), necesita figurantes. Toma Extra lanza un nuevo casting dirigido a personas de cualquier edad y perfil residentes en Galicia ya que, entre otros puntos, los rodajes continuarán ahora por Cabanas, A Capela y Ferrol.

No es necesario tener experiencia previa para participar en este nuevo proceso selectivo para la serie, que está ambientada en el siglo XIX, y constituirá uno de los rodajes de mayor envergadura realizados en los últimos años dentro del territorio estatal.

Aunque puede inscribirse cualquier persona a través de este formulario en línea o del correo toma.extra.casting@gmail.com (con nombre, teléfono, edad, ayuntamiento de residencia, estatura, tatuajes y fotos de cara, perfiles, espaldas y cuerpo completo), en la convocatoria se destaca el especial interés por las edades avanzadas, rostros naturales y características auténticas.

El proceso está abierto tanto a hombres como a mujeres, siempre que tengan el pelo sin rapados ni degradados o cortado a máquina, con mechas o tintes que choquen con la ambientación histórica.