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Ferrol

Angelozano se lleva el primer premio del concurso de escaparates de Pepitas 2026

Sylvia Molina quiso rendir homenaje a padres y abuelos que “que mantuvieron viva la tradición”

Redacción
20/03/2026 05:00
Molina, con el diploma que la acredita como ganadora
Molina, con el diploma que la acredita como ganadora
Cedida
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Sylvia Molina, al frente del comercio de moda mexicana Angelozano, ha sido la ganadora del quinto concurso de escaparates de Pepitas que organiza el Centro Comercial Aberto de A Magdalena con una creación en la que ha querido rendir homenaje a padres y abuelos rondallistas “que han mantenido vivas las tradiciones”. 

Fotografías antiguas, capas, escarapelas históricas de mediados del siglo pasado y una emotiva carta que ha conquistado el corazón de todos los que se paran en el número 129 de la calle Real, Molina agradece la cesión de material de Teresa Codesido y de su cuñado Fernando Yáñez. 

“Nos llena de orgullo formar parte de esta fiesta tan ferrolana que se fusiona, en nuestro caso, con la esencia y la calidez de México creando algo único, nuestro”, expresa. 

La decoración todavía se podrá ver hasta este sábado 21 en el establecimiento comercial. 

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