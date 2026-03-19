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Ferrol

La visita anual de los mindonienses que se sienten en Ferrol “igual que na propia casa”

Ferrol y Mondoñedo reforzaron su hermanamiento como cada año por As Pepitas

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
19/03/2026 05:15
Pepitas Jofre 2026
Los alcaldes se intercambiaron obsequios
Jorge Meis
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La Festa das Pepitas tiene cada año unos invitados ‘hermanos’, los de la localidad de Mondoñedo, encabezados por su alcalde, Manuel Otero, que es fiel a la cita desde el año 2015, como él mismo recordó.

En esta fecha se refuerzan, además, los lazos de hermanamiento entre ambas localidades, que se remontan al año 2005 y que, como indicó el regidor anfitrión, José Manuel Rey, “son dúas cidades con fondas raíces culturais, cun patrimonio extraordinario e cunha longa traxectoria histórica, e o irmandamento entre ambas non é só un xesto simbólico, senón que é unha expresión de colaboración, respecto mutuo e vontade de camiñar xuntas”.

El alcalde mindoniense, Manuel Otero, agradeció a Ferrol y al Concello el trato que recibe tanto él y los miembros de la corporación como los vecinos y vecinas que cada año se acercan a Ferrol a disfrutar de As Pepitas. “Estar en Ferrol é estar na casa”, indicó, al tiempo que valoró los cambios que en estos años ha visto en la ciudad naval “mellorando e saíndo de épocas escuras” y destacando, además, el “Ferrol aberto” que ahora lo es más con el derribo del muro que separa la parte civil de la militar del Arsenal.

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Música y canción en As Pepitas Ferrol 2026: las imágenes de una jornada que se vivió en las calles

Pepitas Jofre 2026Ver más imágenes

Otero tuvo también unas palabras para el obispo, Fernando García Cadiñanos, que se encontraba entre el público invitado, como un nexo de unión más entre Ferrol y Mondoñedo, pertenecientes a la misma Diócesis.

Otero terminó su intervención parafraseando a Cunqueiro y apostando por “Mil noites das Pepitas máis”.

Un 'val' precioso

Por su parte, el alcalde de Ferrol habló también de tiempos pasados de “resentimento” de la ciudad que ahora “mira ao presente e ao futuro, cun Arsenal, estaleiros e porto, onde precisamente naceron As Pepitas”. Respondió a los elogios de su homólogo mindoniense, señalando que “cando imos a Mondoñedo non vemos o mar pero si un val precioso e tradicións como As San Lucas que defenden a historia da nosa terra”.

Pepitas Rondallas

Las rondallas cantaron a las Pepitas ferrolanas en su tradicional noche

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Como cada año, tuvo lugar el intercambio de obsequios entre ambos representantes municipales. Por parte de Ferrol se entregó al Concello hermano un plato de la Noite das Pepitas, que este año llevan el lema ‘Abrir Ferrol ao mar’, así como el catálogo de la exposición del ferrolano Segura Torrella “Nada é fráxil”. Por su parte, el alcalde de Mondoñedo obsequió al ferrolano con una figura de As Carolas, que representa a las mujeres del interior de Lugo que entre finales del siglo XIX y los años 50 viajaban a la costa de A Mariña para tomar ‘baños de mar’ terapéuticos.

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