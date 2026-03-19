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Música tradicional

Un nuevo pandeiro para cantos de taberna que se presenta el sábado en A Magdalena con fin de fiesta en el Sevilla

El artesano y músico Emilio Romero Fabal se ocupará de la primera parte y Os Cantaberneiros, Algalía y As Pandereteiras de Canido participarán en la segunda

Redacción
19/03/2026 12:26
Cantos de taberna por la ciudad de Ferrol
Cantos de taberna por la ciudad de Ferrol
Daniel Alexandre
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El artesano y músico del ámbito tradicional gallego Emilio Romero Fabal presentará este sábado 21, de 12.00 a 13.00 horas en el local de la asociación vecinal de A Magdalena, con entrada libre, un nuevo modelo de pandeiro pensado para cantar en comunidad. Precisamente, así terminará esta propuesta organizada por Cites e incluida en el programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións, que financia la Diputación de A Coruña, en el café bar Sevilla, con la participación de tres agrupaciones y sorteo.

El proyecto que dará a conocer Emilio Romero Fabal nace de complementar tradición e innovación y el resultado es un nuevo pandeiro diseñado específicamente para los cantos de taberna. El músico hablará del proceso de creación del instrumento, de los materiales utilizados y de decisiones técnicas como las que permiten obtener un sonido más grave y envolvente, que constituye la principal característica diferencial e innovadora.

A partir de la 13.00 horas, la jornada continuará en el bar Sevilla con una sesión de cantos de taberna abierta al público en la que participarán Os Cantaberneiros, Algalía y As Pandereteiras de Canido. Además, se llevará a cabo el sorteo de un pandeiro entre las personas asistentes.

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