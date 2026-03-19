Un nuevo pandeiro para cantos de taberna que se presenta el sábado en A Magdalena con fin de fiesta en el Sevilla

Cantos de taberna por la ciudad de Ferrol Daniel Alexandre

El artesano y músico del ámbito tradicional gallego Emilio Romero Fabal presentará este sábado 21, de 12.00 a 13.00 horas en el local de la asociación vecinal de A Magdalena, con entrada libre, un nuevo modelo de pandeiro pensado para cantar en comunidad. Precisamente, así terminará esta propuesta organizada por Cites e incluida en el programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións, que financia la Diputación de A Coruña, en el café bar Sevilla, con la participación de tres agrupaciones y sorteo.

El proyecto que dará a conocer Emilio Romero Fabal nace de complementar tradición e innovación y el resultado es un nuevo pandeiro diseñado específicamente para los cantos de taberna. El músico hablará del proceso de creación del instrumento, de los materiales utilizados y de decisiones técnicas como las que permiten obtener un sonido más grave y envolvente, que constituye la principal característica diferencial e innovadora.

A partir de la 13.00 horas, la jornada continuará en el bar Sevilla con una sesión de cantos de taberna abierta al público en la que participarán Os Cantaberneiros, Algalía y As Pandereteiras de Canido. Además, se llevará a cabo el sorteo de un pandeiro entre las personas asistentes.