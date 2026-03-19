‘Señora Einstein’ conta a historia de Mileva Maric, co-creadora da Teoría da Relatividade, este xoves no teatro Jofre
Aínda quedan entradas para esta produción que, entre outros recoñecementos, foi candidata aos Premios Max 2024
‘Señora Einstein’ é o título da obra que abrirá o pano do teatro Jofre este mesmo xoves 19, ás 20.30 horas. Foi candidata aos Premios Max 2024 e aínda quedan entradas dispoñibles, a prezos que oscilan entre os 8 e os 10 euros.
Esta produción fai protagonista a Mileva Maric, primeira muller do universal científico que figura no título, ademais de ser a co-creadora da Teoría da Relatividade e unha física brillante que foi esquecida no sector científico.