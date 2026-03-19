Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Exposición

Sarao Gallery retoma la acción con la muestra de Iago Xastre ‘Lugar llamado ser’

La galería de arte de Catabois vuelve a abrir sus puertas después de meses cerrada

Redacción
19/03/2026 12:49
Inauguración de la exposición en la que dialogaron la obra de Suso Basterrechea y Pablo Quesada
Inauguración de la exposición en la que dialogaron la obra de Suso Basterrechea y Pablo Quesada
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sarao Gallery, la galería de arte situada en la carretera de Catabois, vuelve a abrir sus puertas después de un cierre de varios meses para inaugurar, este mismo sábado 21, a partir de las 12.30 horas, una nueva exposición.

La propuesta se presenta bajo el título de ‘Lugar llamado ser’, y constituye la primeira muestra individual de Iago Xastre, un artista cuya obra está esencialmente marcada por la presencia de lo natural.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La terapeuta Nuria García entregando los diplomas a los participantes en el ciclo formativo

Culmina con éxito el curso de competencias digitales del Hospital de Día de Psiquiatría
Redacción
Una de las fotografías que componen la exposición de Asotrame

La exposición de Asotrame, presente en un congreso sobre trasplante de médula en Madrid
Redacción
Grupo de teatro de la ASCM

La ASCM celebra los veinte años de trayectoria de su grupo de teatro inclusivo
Redacción
Una de las escenas de 'Señora Einstein'

‘Señora Einstein’ conta a historia de Mileva Maric, co-creadora da Teoría da Relatividade, este xoves no teatro Jofre
Redacción