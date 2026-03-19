Sarao Gallery retoma la acción con la muestra de Iago Xastre ‘Lugar llamado ser’

Inauguración de la exposición en la que dialogaron la obra de Suso Basterrechea y Pablo Quesada Daniel Alexandre

Sarao Gallery, la galería de arte situada en la carretera de Catabois, vuelve a abrir sus puertas después de un cierre de varios meses para inaugurar, este mismo sábado 21, a partir de las 12.30 horas, una nueva exposición.

La propuesta se presenta bajo el título de ‘Lugar llamado ser’, y constituye la primeira muestra individual de Iago Xastre, un artista cuya obra está esencialmente marcada por la presencia de lo natural.