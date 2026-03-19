Nuevo tirón de orejas al gobierno local por el retraso en la entrada en funcionamiento de la ZBE en Ferrol

La futura ZBE de Ferrol contará con cinco puntos de entrada vigilados por cámaras Emilio Cortizas

El Consello de Contas de Galicia publicó esta semana su informe de fiscalización de las Zonas de Bajas Emisiones en poblaciones de la Comunidad de más de 50.000 habitantes, que, en la práctica, se limita a las siete grandes ciudades de Galicia. El documento, con datos a fecha de marzo de 2025, le ha valido un nuevo tirón de orejas a Ferrol, que a día de hoy se posiciona como la urbe gallega que acumula un mayor retraso en la implantación de esta medida, puesto que sigue sin un horizonte temporal para su entrada en funcionamiento aun cuando debía estar activa desde enero de 2023.

No obstante, el desfase entre los datos del escrito y la realidad a marzo de 2026 no permite un análisis exhaustivo del mismo, haciendo evidente la problemática de hacer público un informe con un año de retraso. Y es que, durante los últimos doce meses, el Concello definió, a través del PMUS, el ámbito de aplicación de la ZBE –inicialmente el barrio de Ferrol Vello–; anunció la finalización del estudio técnico de la medida; lo sometió a información pública y resolvió las alegaciones.

Así, el documento del Consello de Contas señala algunas de las acciones que ya defendía el ejecutivo ferrolano para reducir sus emisiones, como es el caso de la ampliación de sendas peatonales y del carril bici, la creación de estacionamientos disuasorios o actuaciones concretas dentro de proyectos como ‘Abrir Ferrol ao Mar’; pero, al mismo tiempo, carece de valoraciones sobre el procedimiento de activación de la ZBE o recomendaciones para su mejoría y ampliación, como sí sucede con otras grandes urbes, dado que consta que el estudio sigue en fase de elaboración.

Otro detalle que también destaca y que ha quedado desfasado es el relativo a las mediciones de emisiones, apuntando que el gobierno local cuenta con aparatos de análisis de la contaminación de su propiedad dentro del área que limitará la ZBE –con valores dentro de los límites marcados por la legislación–, pero a su vez relata que no se cuenta con información periódica desde el ejercicio 2021. Sin embargo, dichos resultados sí están incluidos dentro del estudio hecho público el año pasado incluyendo tanto las mediciones de dióxido de carbono y de nitrógeno, como las proyecciones de cara al ejercicio 2030.

De igual modo, al elaborarse en un período en el que aún no se contaba con el estudio técnico, en el informe se excluye a Ferrol de la mayor parte de las recomendaciones que la institución hace a los Concellos –incluidos aquellos que ya tienen implantada la ZBE–. Sí se señala que la ciudad no cuenta con instrumentos de planificación de emisiones previos a esta normativa ni un acuerdo institucional de cara a mejorar la calidad del aire –algo obligatorio– y que, junto a Santiago y Pontevedra, Ferrol no ha recibido ninguna ayuda específica para acelerar la implantación de estas áreas.

La Zona de Bajas Emisiones, como se recordará, se activará en un principio en dos fases, incluyendo la primera buena parte de Ferrol Vello –la segunda, que afectará a A Magdalena, todavía no se ha definido y se plantea para futuros mandatos–. Según los planes del gobierno local, se establecerá un perímetro con cinco puntos de entrada que estarán controlados por cámaras infrarrojas. La idea es limitar, en horario de 08.00 a 20.00 horas, el acceso a vehículos sin etiqueta de emisiones, aunque estableciendo numerosas excepciones, así como 24 tránsitos anuales sin sanción –dos por mes–.