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Ferrol

Mudanza de las pescaderías al mercado de Ferrol mientras se trabaja en la nave de Ucha

Desde el pasado martes ya comparten espacio con carnes y verduras

Marta Corral
Marta Corral
19/03/2026 05:00
Nueva ubicación de la pescadería en el Mercado de A Magdalena
Las pescaderías conviven ya con el resto de oferta
Daniel Alexandre
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Desde el pasado martes, la oferta de pescado en la plaza de abastos de Ferrol ya no se encuentra en la nave de Ucha, sino que hay que ir buscándola por los pasillos del mercado, compartiendo espacio con los puestos de carne, embutidos o frutas y verduras. La situación se prolongará unos cuatro meses, según la información que les ha facilitado el Concello a los placeros afectados. 

Rocío Soto, de Peixes Niki, confesaba que iniciaron su primera jornada allí “un poco desubicadas”. En su caso, han optado por llevarse su propia iluminación y una de sus cámaras, mientras que el congelador, donde recogen a diario el hielo sobre el que descansa el género para preservar su frescor, sigue en la antigua localización y deben acudir a allí a por él. 

“Es un poco rollo”, resume, indicando que el Consistorio les puso en su puesto provisional nuevos mostradores y tomas de agua para cortar y limpiar el pescado. De hecho, también han colocado alfombras plásticas para evitar resbalones, porque el firme del mercado ha pasado a estar mucho más húmedo de lo normal con la llegada de las pescaderías. 

El suyo es un espacio doble, como el que tiene asimismo en la nave de Ucha, y este  estaba repleto. “Llevamos una temporadita en la que se acomodó el tiempo y también los precios”, confirma tras los meses de temporal interminable que impedían que los barcos saliesen a faenar con normalidad. 

Semana Santa

De momento, Soto no se atreve a hablar de lo que habrá disponible durante la Semana Santa porque “dependerá” de la meteorología, pero sí avanza que, al igual que en verano, el aumento de demanda provocará un encarecimiento. Con todo, recuerda que en esas fechas se vende tanto “menudo” para diario como el rape o la merluza para cuando se junta la familia porque “le gusta a todo el mundo”. 

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