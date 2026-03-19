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Actividad gratuita

Mandalas y mindfulness para la regulación emocional, la propuesta gratuita de la coach Sabela Naranjo en Espacio Vivo de Ferrol

Todo el material necesario para la actividad de este mismo viernes está incluido

Redacción
19/03/2026 12:37
Imagen de archivo de un mandala elaborado a mano
Imagen de archivo de un mandala elaborado a mano
Cedida
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La coach Sabela Naranjo propone este viernes 20, a partir de las 18.00 horas en Espacio Vivo (calle da Terra, 14), la actividad gratuita ‘Llenemos la primavera de mandalas’. Este encuentro está orientado a favorecer la regulación emocional mediante el conocimiento de pequeñas claves de mindfulness y el aprovechamiento de dicha práctica de representaciones simbólicas.

Tal y como explica Naranjo, esta iniciativa está especialmente indicada para un contexto en el que muchas personas viven aceleradas, lo que acentúa las ventajas de la creación de espacios de calma.

“La primavera es una estación de apertura y de vida, pero también puede ser una invitación a calmarnos y preguntarnos qué queremos que florezca en nosotros”, destaca Sabela Naranjo sobre la propuesta que llevará a cabo en Espacio Vivo.

Este encuentro contará con una serie de plazas limitadas, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse poniéndose en contacto con la propia coach a través de los perfiles profesionales de Sabela Naranjo en redes sociales.

Además de ser una actividad completamente gratuita, el material necesario será facilitado por la organización.

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