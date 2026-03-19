La exposición de Asotrame, presente en un congreso sobre trasplante de médula en Madrid

Una de las fotografías que componen la exposición de Asotrame

La entidad ferrolana Asotrame participará, de la mano de Sanofi, en el 52º Congreso de la ‘European Society for Blood and Marrow Transplantation EBMT’, que se celebrará del 22 al 25 de marzo, en Madrid. Y lo hará con la muestra ‘La piel como testigo: entre la vida y su herida’, destinada a dar visibilidad a la Enfermedad Injerto Contra Receptor (EICR), una complicación que afecta a buena parte de las personas trasplantadas de médula ósea.

Una versión online de la exposición, creada por la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas (Asotrame), ocupará un papel relevante en el stand con el que la compañía farmacéutica participará en el foro.

Se trata de un encuentro que reunirá a miles de profesionales sanitarios de todo el mundo, relacionados con el campo de la hematología, la terapia celular y el trasplante de médula que, en esta ocasión, se celebra en el recinto de Ifema, en la capital madrileña.

Desde Asotrame se informa de que quienes se acerquen al espacio de Sanofi en el congreso podrán poner cara, gracias a los retratos realizados por Xosé Durán, a pacientes que conviven con la referida Enfermedad Injerto Contra Receptor (EICR) y, a través de sus testimonios, tendrán una visión global de cómo impacta en su día a día esta patología multisistémica, derivada precisamente del trasplante que les salvó la vida y que se trata de una enfermedad que resulta potencialmente mortal.

En paralelo, la versión presencial de “La piel como testigo”, desarrollada con el apoyo de la farmacéutica Sanofi, puede visitarse hasta el próximo 24 de marzo en el Hospital Lucus Augusti, en Lugo. Tras este lugar seguirá itinerando por otros espacios.