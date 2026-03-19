La Audiencia da la razón a la Cooperativa de San Sadurniño sobre la propiedad de una finca

El caso provenía del Jugado de Instrucción de Ferrol Jorge Meis

La magistrada titular de la sección tercera de la Audiencia Provincial ha dado la razón a la Cooperativa de San Sadurniño –en liquidación– en una denuncia relativa a unos terrenos de su propiedad. Tal y como recoge el escrito judicial, el procedimiento respondía a un recurso de apelación por parte de tres afectados, dos vecinos de Narón y uno de Ferrol, que presuntamente inmatricularon la mencionada finca a su nombre como parte de una herencia, dictaminando posteriormente el Juzgado de Ferrol que dicha parcela era propiedad de la entidad agraria.

Al parecer, los terrenos en su conjunto pertenecían a María de la Natividad Quindós y Villarroel, VII duquesa de San Sadurniño, ejerciendo los antepasados de los demandantes como colonos de los mismos. A su muerte, la aristócrata donó estas tierras a dos órdenes religiosas, que posteriormente las vendieron en su totalidad a la cooperativa. No obstante, los afectados aseguran que la mujer donó a esos ocupantes la casa en la que vivían y el terreno en la que se encontraba –argumentando además que, convirtiendo los ferrados del contrato a medidas de superficie actuales, la discrepancia en el tamaño prueba que la sociedad cuenta con un área mayor de la que debería–.

Sin embargo, desde la Audiencia se señala, por una parte, que no existen rastros documentales de dicha cesión y, por otra, que tanto las pruebas periciales como todas las declaraciones atestiguan que nunca se produjo la mencionada donación, además de afear a los denunciantes su “burda maniobra” para figurar como propietarios a sabiendas de que esa parcela no les pertenecía legítimamente.